تركيا
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الدفاع التركية: 5 إرهابيين من PKK يسلمون أنفسهم لقواتنا شمال العراق
قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، إن 5 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي سلموا أنفسهم للقوات التركية شمال العراق.
الدفاع التركية: 5 إرهابيين من PKK يسلمون أنفسهم لقواتنا شمال العراق
متحدث المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك / AA
24 أبريل 2025

وأفاد المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع زكي أكتورك خلال تصريح صحفي، بأن القوات التركية تواصل محاربة جميع المخاطر التي تهدد تركيا وشعبها.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي استسلم 5 إرهابيين من PKK، ثلاثة منهم فرّوا من شمال العراق، واثنان استجابوا لنداء الاستسلام بعد رصدهم في كهف شمال العراق.

وحول أمن الحدود، ذكر أكتورك أن القوات التركية ألقت القبض على 97 شخصاً، بينهم اثنان من منظمة إرهابية كانوا يحاولون العبور بشكل غير قانوني.

وبخصوص الزلزال الذي ضرب إسطنبول أمس الأربعاء، قال إن التنسيق اللازم مع المؤسسات والمنظمات الحكومية ذات الصلة قائم بشكل جيد، مشيراً إلى عدم رصد أي حوادث سلبية في الوحدات والمؤسسات العسكرية في المنطقة.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT ARABI
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