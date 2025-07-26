سياسة
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مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح على محكمة بجنوب شرق إيران
قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، اليوم السبت، في هجوم مسلح استهدف محكمة في مدينة زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، تبنّته جماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح على محكمة بجنوب شرق إيران
مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح على محكمة بجنوب شرق إيران / وسائل التواصل
26 يوليو 2025

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول رفيع في الشرطة قوله إن ثلاثة من المهاجمين قُتلوا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، التي تدخلت لصد الهجوم.

وأوضح المسؤول أن أماً وطفلها كانا من بين ضحايا الهجوم، الذي استخدم فيه المسلحون قنبلة يدوية ألقوها داخل مبنى المحكمة.

من جهتها، أعلنت جماعة "جيش العدل"، البلوشية المعارضة، عبر بيان نُشر على قناتها في تطبيق "تلغرام"، مسؤوليتها عن العملية، داعية المدنيين إلى إخلاء منطقة الاشتباك.

ويشهد إقليم سيستان وبلوشستان، المحاذي لباكستان وأفغانستان، اضطرابات متكررة، وهو موطن أقلية البلوش السنية.

وتتهم السلطات الإيرانية جماعات مسلحة، منها "جيش العدل"، بالارتباط بقوى خارجية وبالضلوع في أنشطة تهريب وتمرد مسلح في المنطقة.

مصدر:TRT ARABI
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