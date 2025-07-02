الهجمات على إيران
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"لم تتصرف بحيادية".. الرئيس الإيراني يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، إنّ الرئيس مسعود بزشكيان قرر تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية "انحيازها" بشأن ملف طهران النووي.
"لم تتصرف بحيادية".. الرئيس الإيراني يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان / Reuters
2 يوليو 2025

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء (شبه رسمية) بأن بزشكيان "صدّق على قانون يُلزم الحكومة تعليق العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

والأسبوع الماضي، أقرّ البرلمان الإيراني تشريعاً لتعليق التعاون مع الوكالة إثر تصاعد التوتر معها بشأن تعاملها مع برنامج طهران النووي، وما تبع ذلك من هجوم إسرائيلي أمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

والاثنين، اتهم بزشكيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتهاج "معايير مزدوجة" تجاه ملف إيران النووي، محذراً من أن هذا النهج يهدد أمن المنطقة والعالم.

وقال في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي "لم يتصرف بحيادية" تجاه ملف طهران النووي.

وانتقد الوكالة الدولية بسبب ما قال إنه محاولة منها لتبرير الهجمات على أراضي بلاده "بدلاً من إدانة هذه الأعمال غير القانونية".

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو/حزيران هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردّت طهران بقصف قاعدة العديد الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT Arabi
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