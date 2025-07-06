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الطب العدلي بالخرطوم: نقل ودفن 3800 جثة منذ اندلاع الحرب بالسودان في أبريل 2023
أعلنت هيئة الطب العدلي في ولاية الخرطوم، يوم أمس السبت، عن نقل ودفن 3 آلاف و800 جثة من منازل وساحات المدينة ومؤسساتها المختلفة، وذلك في إطار جهودها المستمرة منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023.
الطب العدلي بالخرطوم: نقل ودفن 3800 جثة منذ اندلاع الحرب بالسودان في أبريل 2023
نقل ودفن 3800 جثة في الخرطوم منذ بداية الحرب / Reuters
6 يوليو 2025

وقال رئيس الهيئة بولاية الخرطوم، هشام زين العابدين، إنّ هيئة الطب العدلي بالتعاون مع الشركاء تولت نقل 3800 جثة ودفنها في مقابر مختلفة.

وأوضح أن عملية النقل والدفن حدثت خلال فترة الحرب، وإبان إعلان الخرطوم خالية من الميليشيا المتمردة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عمليات النقل حدثت بعد تلقي بلاغات تفيد بوجود جثث في المنازل، وداخل الميادين في الأحياء السكنية، وكذلك في المؤسسات الصحية، والوزارات والجامعات.

وفي 20 مايو/أيار الماضي أعلن الجيش السوداني سيطرته على كامل مدينة الخرطوم وخلوّها من قوات الدعم السريع بعد معارك شديدة.

ومنذ اندلاع الحرب في العاصمة السودانية في أبريل/نيسان 2023، لجأ السكان إلى دفن موتاهم داخل البيوت أو أمامها أو في ساحات المدارس والجامعات أو في شوارع وساحات وميادين الخرطوم، وفق ما تفرضه معطيات القتال.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT ARABI
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