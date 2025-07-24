تركيا
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تركيا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي على هامش معرض IDEF 2025
بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، خلوق غورغون، اليوم الخميس، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري، آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي IDEF 2025 في إسطنبول.
تركيا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي على هامش معرض IDEF 2025
بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري / AA
منذ 19 ساعات

وحسب منشور لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية عبر منصة إكس، تناول اللقاء سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم مصالح البلدين.

وأكدت الهيئة أن تركيا ماضية في توسيع شراكاتها مع الدول الخليجية الصديقة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع المملكة العربية السعودية في إطار بناء منظومة دفاعية متقدمة وقائمة على تبادل الخبرات.

ويُقام معرض الصناعات الدفاعية الدولي، برعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.



مصدر:TRT ARABI
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