وحسب منشور لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية عبر منصة إكس، تناول اللقاء سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم مصالح البلدين.

وأكدت الهيئة أن تركيا ماضية في توسيع شراكاتها مع الدول الخليجية الصديقة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع المملكة العربية السعودية في إطار بناء منظومة دفاعية متقدمة وقائمة على تبادل الخبرات.

ويُقام معرض الصناعات الدفاعية الدولي، برعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.





