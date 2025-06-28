سياسة
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الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد سماع دوي انفجار جنوب إسرائيل
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى تفعيل صفارات الإنذار عقب رصده.
الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد سماع دوي انفجار جنوب إسرائيل
صورة سابقة لاعتراض إسرائيل صاروخ أُطلق من اليمن / Archivo AFP
28 يونيو 2025

وأفادت الإذاعة العبرية بوقوع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن. وذكرت أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة في البحر الميت والنقب وجنوب إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه نفذ محاولات لاعتراض الصاروخ بعد رصد إطلاقه من اليمن، مرجحا اعتراضه بنجاح.

وكان جيش الاحتلال قد طلب التزام توجيهات الجبهة الداخلية، لافتاً إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة.

بدورها تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن سماع دوي انفجار ضخم، جنوب الأراضي المحتلة بعد دوي صفارات الإنذار بعدة مناطق.

والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي، استمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 189 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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