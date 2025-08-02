ونقلت الوكالة عن مراسليها تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية في كل من ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، ومدينة اللاذقية (شمال غرب)، ومدينتَي بصرى الشام والصنمين في محافظة درعا جنوب البلاد.

وأوضحت سانا أن المشاركين في ساحة الأمويين عبّروا عن رفضهم للتدخل الأجنبي، وأكدوا دعمهم لجهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار. وفي مدينة بصرى الشام نظّم الأهالي وقفة تضامنية دعماً للجيش السوري ورفضاً لأي تدخل خارجي، وهو ما تكرر أيضاً في مدينة الصنمين، بحسب المصدر ذاته.

أما مدينة اللاذقية فقد شهدت مظاهرة أكد خلالها المشاركون رفضهم القاطع "لكل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون السورية".

وأرفقت الوكالة الرسمية تقاريرها بصور للمظاهرات أظهرت مشاركة مئات المواطنين في كل فاعلية.

وتأتي هذه التحركات بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، دعا فيها إلى إقامة ما وصفه بـ"ممر إنساني" لإدخال الغذاء والدواء إلى أبناء الطائفة الدرزية في مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وجاءت تلك التصريحات في إطار محاولات استغلال مستمرة من تل أبيب للتوترات المحلية لتصعيد عدوانها على سوريا، رغم عدم وجود حدود مشتركة بين إسرائيل والسويداء.