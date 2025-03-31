وأشار الشرع إلى أن سوريا تمتلك جميع مقومات البناء على مختلف الأصعدة، وأن المطلوب هو العمل المشترك وعدم التفرقة، وأضاف: "أعلنّا عن الحكومة السورية قبل يومين، وابتعدنا عن المحاصصة، وتوجهنا نحو المشاركة"، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة جرى اختيارها بعناية من بين شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة، بهدف بناء البلاد وتحقيق التغيير والتحسين.

وفي وقت سابق مساء السبت، أعلن الشرع عن تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال، وهي تتكون من 23 وزيراً، بينهم سيدة واحدة، بالإضافة إلى خمسة وزراء من الحكومة الانتقالية التي جرى تشكيلها في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقد أقيمت أول صلاة عيد فطر بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي في عدة مناطق من سوريا، بما في ذلك مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق، وطفس غرب درعا، والجامع الكبير في مدينة معرة النعمان. كما أقيمت الصلاة في إدلب بحضور وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن.

وفي حماة، أقيمت صلاة العيد في جامع الأعلى الكبير وسط المدينة، بينما أقيمت الصلاة أيضاً في مسجد تلذهب الكبير بمنطقة الحولة في ريف حمص. وفي المناطق الساحلية، أقيمت صلاة العيد في جامع صوفان بمدينة اللاذقية، بحضور المحافظ محمد عثمان ومدير الأوقاف الشيخ خالد عمرو، كما جرى أداء الصلاة في ساحة نادي الضباط بحي القصور في مدينة دير الزور شرقي البلاد.