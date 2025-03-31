سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
بعد إعلان الحكومة الجديدة.. الشرع: سوريا تسير نحو مستقبل مشرق رغم التحديات
أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تشهد مرحلة جديدة من تاريخها، وأن الطريق أمامها طويل ومليء بالتحديات، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، يوم الاثنين، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
بعد إعلان الحكومة الجديدة.. الشرع: سوريا تسير نحو مستقبل مشرق رغم التحديات
الرئيس السوري أحمد الشرع / Reuters
31 مارس 2025

وأشار الشرع إلى أن سوريا تمتلك جميع مقومات البناء على مختلف الأصعدة، وأن المطلوب هو العمل المشترك وعدم التفرقة، وأضاف: "أعلنّا عن الحكومة السورية قبل يومين، وابتعدنا عن المحاصصة، وتوجهنا نحو المشاركة"، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة جرى اختيارها بعناية من بين شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة، بهدف بناء البلاد وتحقيق التغيير والتحسين.

وفي وقت سابق مساء السبت، أعلن الشرع عن تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال، وهي تتكون من 23 وزيراً، بينهم سيدة واحدة، بالإضافة إلى خمسة وزراء من الحكومة الانتقالية التي جرى تشكيلها في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقد أقيمت أول صلاة عيد فطر بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي في عدة مناطق من سوريا، بما في ذلك مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق، وطفس غرب درعا، والجامع الكبير في مدينة معرة النعمان. كما أقيمت الصلاة في إدلب بحضور وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن.

وفي حماة، أقيمت صلاة العيد في جامع الأعلى الكبير وسط المدينة، بينما أقيمت الصلاة أيضاً في مسجد تلذهب الكبير بمنطقة الحولة في ريف حمص. وفي المناطق الساحلية، أقيمت صلاة العيد في جامع صوفان بمدينة اللاذقية، بحضور المحافظ محمد عثمان ومدير الأوقاف الشيخ خالد عمرو، كما جرى أداء الصلاة في ساحة نادي الضباط بحي القصور في مدينة دير الزور شرقي البلاد.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us