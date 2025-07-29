تركيا
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تركيا وكازاخستان توقعان 20 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة
وقعت تركيا وكازاخستان، الثلاثاء، على 20 اتفاقية مشتركة في مجالات مختلفة بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والكازاخي جومرت توكاييف.
تركيا وكازاخستان توقعان 20 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والكازاخي جومرت توكاييف / AA
29 يوليو 2025

ووقع البلدان على الاتفاقيات المشتركة، عقب محادثات ثنائية للرئيسين التركي أردوغان والكازاخي توكاييف، وترأسهما الاجتماع الخامس للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين​​​​​​​، في العاصمة التركية أنقرة.

وشملت الاتفاقيات قرار الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، إضافة إلى البيان المشترك للاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وتضمنت اتفاقية تعاون بين شركة النفط التركية وشركة كازمونايغا الكازاخية، واتفاقية تعاون وتطوير الأعمال في مجال نقل البضائع على خط سكة حديد الممر الأوسط، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول ومجمع التليفزيون والإذاعة التابع لرئاسة جمهورية كازاخستان.

كما شملت مذكرات تفاهم بين هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية وهيئة تنظيم وتطوير الأسواق المالية الكازاخية، وأخرى في مجال الإعلام والمعلومات بين رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية وخدمة الاتصال المركزي للرئاسة الكازاخية.

ووقع البلدان مذكرات تفاهم أخرى متعلقة بالتعاون بشأن النقل البري الدولي بين وزارتي النقل في البلدين، وأخرى بشأن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين وزارتي التجارة في البلدين.

واحتوت الاتفاقيات على بيان نيات للتعاون في مجالات المناطق الاقتصادية الحرة/الخاصة بين وزارة التجارة التركية ووزارة الصناعة والإنشاءات الكازاخية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الذكاء الصناعي والابتكار وأنشطة الفضاء بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ووزارة التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية الكازاخية.

كما ضمت بروتوكول تنفيذ التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم وتعاون بين مؤسسات الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين رئاسة معاهد الصحة في تركيا والمركز الوطني لبحوث التنمية الصحية الكازاخي.

واحتوت الاتفاقيات على مذكرة تفاهم بين وقف المعارف التركي وأكاديمية التعليم الوطني في كازاخستان لإطلاق أنشطة تعليمية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارتي الطاقة بالبلدين، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال التعدين بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الصناعة والإنشاءات الكازاخية.

ومن الاتفاقيات أيضاً، مذكرة تفاهم في مجال التخطيط العمراني بين وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية ووزارة الصناعة والإنشاءات الكازاخية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي بين وزارتي العدل في البلدين، واتفاق تقني للتعاون في إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونفيل).

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام مراسم التوقيع، إن الاتفاقيات تمثل "مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المعززة بين تركيا وكازاخستان"، مؤكداً أن البلدين يتقاسمان رؤى مشتركة في السياسة الإقليمية والدولية، ويسعيان إلى تطوير علاقاتهما على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

وتعكس الاتفاقيات الموقعة اليوم رغبة البلدين في تعزيز التعاون العملي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع الروابط الثقافية والتاريخية الوثيقة التي تجمع الشعبين التركي والكازاخي.


مصدر:TRT Arabi
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