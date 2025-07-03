وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في منشور عبر منصة إكس، الخميس، إن القمة ستُعقد تحت شعار "رؤية منظمة التعاون الاقتصادي الجديدة لمستقبل مستدام ومقاوم لتغير المناخ".

وأشار ألطون، إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة ستبحث خلال القمة التعاون فيما بينها، وستركز على قضايا تغير المناخ والتجارة وشبكات النقل وإصلاح المنظمة.

وذكر أن الرئيس التركي سيلقي خطاباً خلال جلسة القمة، وسيعقد لقاءات مع زعماء الدول.

ولفت ألطون، إلى أن القمة سيحضرها، إلى جانب رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، مراقبون وممثلون عن المنظمات الدولية.