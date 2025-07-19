تركيا
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الرئيس أردوغان يزور جمهورية شمال قبرص التركية للمشاركة في احتفالات "يوم السلام والحرية"
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى جمهورية شمال قبرص التركية لحضور احتفالات "يوم السلام والحرية"، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لعملية السلام التركية في الجزيرة.
الرئيس أردوغان يزور جمهورية شمال قبرص التركية للمشاركة في احتفالات "يوم السلام والحرية"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور شمال قبرص التركية / AA
19 يوليو 2025

جاء ذلك في بيان نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيلتقي نظيره القبرصي أرسين تتار، ويشارك في مراسم وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع التي تسهم فيها تركيا بالجزيرة.

وفي 20 يوليو/حزيران 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة اليونانية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأُبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/شباط 1975، أُسست "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتُخب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً لما باتت تعرف باسم جمهورية شمال قبرص التركية.

مصدر:TRT Arabi
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