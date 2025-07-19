جاء ذلك في بيان نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيلتقي نظيره القبرصي أرسين تتار، ويشارك في مراسم وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع التي تسهم فيها تركيا بالجزيرة.

وفي 20 يوليو/حزيران 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة اليونانية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأُبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/شباط 1975، أُسست "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتُخب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً لما باتت تعرف باسم جمهورية شمال قبرص التركية.