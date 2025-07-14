ووفقاً لمصادر أمنية، نفذ جهاز الاستخبارات التركي بالتعاون مع قوات الأمن والدرك 6 عمليات دَهْم منفصلة في 6 ولايات.

وأضافت المصادر أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 7 أعضاء من تنظيم "غولن" الإرهابي كانوا يستعدون للفرار من البلاد.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشِل مخططهم.

وتُحيي تركيا، الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، الذكرى التاسعة لفشل المحاولة الانقلابية، ويستذكر الأتراك 253 شهيداً قضوا في سبيل حرية تركيا وديمقراطيتها، التي خلدت ذكراهم بعيد رسمي حمل اسم "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".