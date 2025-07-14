تركيا
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في عمليات أمنية بـ6 ولايات تركية.. القبض على 7 عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي
ألقى جهاز الاستخبارات التركي، اليوم الاثنين، القبض على 7 أعضاء من تنظيم "غولن" الإرهابي كانوا يستعدون للفرار خارج البلاد.
في عمليات أمنية بـ6 ولايات تركية.. القبض على 7 عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي
تركيا.. القبض على 7 عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي / AA
14 يوليو 2025

ووفقاً لمصادر أمنية، نفذ جهاز الاستخبارات التركي بالتعاون مع قوات الأمن والدرك 6 عمليات دَهْم منفصلة في 6 ولايات.

وأضافت المصادر أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 7 أعضاء من تنظيم "غولن" الإرهابي كانوا يستعدون للفرار من البلاد.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشِل مخططهم.

وتُحيي تركيا، الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، الذكرى التاسعة لفشل المحاولة الانقلابية، ويستذكر الأتراك 253 شهيداً قضوا في سبيل حرية تركيا وديمقراطيتها، التي خلدت ذكراهم بعيد رسمي حمل اسم "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

مصدر:TRT Arabi
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