وتتواصل عمليات الإنزال الجوي للمساعدات منذ إعلان تل أبيب في 25 يوليو/تموز المنصرم، سماحها "بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة، وبدء ما أسمته "تعليقاً تكتيكياً محليا للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة بالقطاع للسماح بمرور المساعدات.

وواجهت فكرة الإنزال الجوي للمساعدات في غزة انتقادات حادة من جهات ومنظمات دولية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي أكدت أنها "لن تنهي" المجاعة المتفاقمة، واعتبرتها "مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتعمية عن حقيقة الكارثة الإنسانية" بالقطاع.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية إن العملية تأتي ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3"، وهي الحملة الإنسانية الإماراتية التي تهدف إلى إيصال المواد الغذائية والإغاثية إلى المناطق الأكثر تضرراً في قطاع غزة، والتي انطلقت في الأساس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأوضح البيان أن هذه العملية الجوية تُعد رقم 59 منذ إطلاق الحملة الهادفة إلى إيصال المواد الغذائية والإغاثية إلى المناطق الأكثر تضرراً في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في جهود الإغاثة، وفق البيان.