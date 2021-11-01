سياسة
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قطع رأسه بساطور وأخذه معه.. جريمة قتل على مرأى من الجميع في مصر
أقدم شخص على قتل رجل في أحد شوارع الإسماعيلية، ثم قطع رأسه وأخذه معه قبل أن يغادر المكان، وسط ذهول المارة، فيما قالت وزارة الداخلية إنّ الفاعل "مهتز نفسياً".
قطع رأسه بساطور وأخذه معه.. جريمة قتل على مرأى من الجميع في مصر
جريمة قتل بشعة في مصر والداخلية تكشف التفاصيل / Reuters
1 نوفمبر 2021

هزّت جريمة، وقعت في مدينة الإسماعيلية، الشارع المصري، الاثنين، حيث أقدم شخص على قتل رجل في أحد شوارع المدينة، ثمّ قطع رأسه وأخذه معه قبل أن يغادر المكان، وسط ذهول المارة، فيما قالت وزارة الداخلية إنّ الفاعل "مهتزّ نفسياً".

وأفادت وزارة الداخلية في بيان، بـ"ضبط مهتزّ نفسياً بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان )، تعدّى بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة".

وأضافت أن "تبيّن بالفحص أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه".

وقالت وسائل إعلام مصرية إنّ قوات الأمن وصلت إلى "مسرح الجريمة" وأغلقت الطرق المؤدية للمكان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الجريمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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