سياسة
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صور | قتلى ومحاصرون بعد انهيار مبنى في لاغوس بنيجيريا
أدى انهيار مبنى قيد الإنشاء في لاغوس إلى مقتل أشخاص فيما لا يزال العشرات محاصرين. ولم يُحدد بعد سبب انهيار العمارة حتى الآن.
صور | قتلى ومحاصرون بعد انهيار مبنى في لاغوس بنيجيريا
انهيار العمارة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل / AFP
1 نوفمبر 2021

انهار مبنى قيد الإنشاء، الاثنين، في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل ومحاصرة العشرات، حسبما أفاد مسؤولو الإنقاذ وعمّال البناء.

ولم يتمكّن المسؤولون من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى المنهار، بينما رأى شهودٌ حفّارة تُزيل الكتل الخرسانية بحثاً عن ناجين تحت ركام المبنى المكوّن من 25 طابقاً في حيّ إيكويي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمّع العشرات من السكان الغاضبين في الموقع بعد انهيار المبنى، بينما بكى البعض منهم معربين عن إحباطهم من بطء وتيرة جهود الانقاذ.

وأعلن مفوض شرطة ولاية لاغوس حكيم أوليسيغن أودوموسو انتشال 3 جثث حتى الآن وإنقاذ 3 أشخاص.

وقال للصحافيين إنّ "ثلاث جثث انتُشلت والعملية ما تزال مستمرة"، موضحاً أنه ما زال من المبكر تحديد سبب انهيار المبنى.

من جانبه، قال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في لاغوس فيمي أوكي-أوسايينتولو إنّ "العديد من العمال علقوا تحت الركام" من دون إعطاء رقم محدد.

وبحسب السكان والعاملين في الموقع، قد يكون عشرات الأشخاص موجودين بالداخل عندما انهار المبنى.

وقال لطيف شيتو: "خرجت لأشتري الطعام، ورأيت المبنى ينهار"، متابعاً: "أشعر بالسوء الشديد لأن الناس الذين كانوا في الداخل لديهم عائلات".

وتُعدّ إيكويي من أكثر المناطق السكنية والتجارية تميزاً في لاغوس العاصمة الاقتصادية التي يقطنها نحو 20 مليون شخص.

ويُعدّ انهيار المباني مأساة شائعة في نيجيريا، أكثر دول إفريقيا تعداداً للسكان، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مبانٍ متداعية في انتهاك لقوانين البناء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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