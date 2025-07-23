وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق شراكاتها العالمية، وقّعت أسيلسان مذكرة تفاهم مع مجموعة بامودزي الجنوب إفريقية، في خطوة تكمّل التعاون السابق بين الطرفين، الذي شمل أول عقد إنتاج محلي للشركة التركية في جنوب إفريقيا.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى نقل تقنيات متقدمة من شأنها أن تُحدِث تحولاً في القدرات الدفاعية لجنوب إفريقيا. وكانت أسيلسان قد افتتحت أول مكتب لها في البلاد عام 2011، حيث عملت منذ ذلك الحين على تطوير حلول محلية وتعزيز البنية التحتية من خلال التدريب والدعم الفني والتعاون مع شركاء محليين.

وفي تصريح له خلال مراسم التوقيع، قال المدير العام لشركة أسيلسان، أحمد أقيول، إنّ شركته تعمل على "تعزيز التعاون الدولي بشكل مستدام"، مشيراً إلى أن "أسيلسان تنشط في جنوب إفريقيا منذ أكثر من عقد، وتواصل توسيع بصمتها العالمية".

وأضاف أقيول أن الشركة، التي تأسست بهدف تصنيع أجهزة الاتصال اللاسلكي، تحتفل هذا العام بذكراها الخمسين من خلال تصدير هذه التكنولوجيا إلى شركاء جدد حول العالم.

وتماشياً مع استراتيجيتها للتوسع عبر التصدير، وقّعت اتفاقية شراكة مع شركة إكسكاليبور، ما يمهّد لتعاون مشترك في مشاريع دفاعية تمتد لتشمل مناطق متعددة حول العالم.

وتتضمن الشراكة المرتقبة مجالات مثل تحديث الدبابات والمركبات البرية، وتصنيع أنظمة تسليح يُتحكَّم بها عن بُعد، وتطوير الذخائر الذكية، بالإضافة إلى أنظمة حماية الحدود.

وعلى صعيد العلاقات الدفاعية مع أذربيجان، وقّعت أسيلسان مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للمشتريات في وزارة الدفاع الأذربيجانية، لتزويدها بأنظمة اتصالات متقدمة من طراز بوب 9661 وبوب 3700، إلى جانب وحدات الحرب الإلكترونية (EHPOD)، فضلاً عن تحديث وتطوير أنظمة الاتصالات والمعلومات العسكرية (HBT).

كما أبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة ميراث الأذربيجانية للصناعات الدفاعية، في حين منح وزير الدفاع الأذربيجاني، فوقار مصطفاييف، أسيلسان ترخيصاً رسمياً يسمح لها بمزاولة أعمالها داخل الأراضي الأذربيجانية.

ويُقام المعرض برعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة KFA للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.