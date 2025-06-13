جاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثَّت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلاد التي يقيمون بها في حال تعرضهم لأي أعمال عدائية.

ولم تحدد البيانات إطاراً زمنياً لاستمرار إغلاق السفارات. ولم يقدم شخص يرد على الهاتف في السفارة في برلين أي تفاصيل أخرى.

وقالت البيانات: "في ضوء التطورات الأحدث، سُغلَق البعثات الإسرائيلية حول العالم ولن تُقدَّم الخدمات القنصلية".

وذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتز، الذي تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن ألمانيا عززت إجراءات حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية.

وقال شاهد من وكالة رويترز إنه جرى تعزيز الأمن حول الكنيس اليهودي الكبير في استكهولم، حيث توقفت شاحنة وسيارة تابعتان للشرطة بالقرب من المبنى.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ في إيران وقتلت قادة عسكريين في عملية قد تستمر لفترة، لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن إيران عرّضت نفسها للهجوم بسبب مقاومتها مطالب الولايات المتحدة في المحادثات لتقييد برنامجها النووي، وحثها على إبرام اتفاق "لأن الهجمات التالية المخطط لها بالفعل ستكون أكثر شراسة".