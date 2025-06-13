الهجمات على إيران
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إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم وتُحذر مواطنيها بعد هجمات واسعة على إيران
ذكرت بيانات نُشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثت مواطنيها على اليقظة وعدم إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، بعد أن شنت هجمات واسعة النطاق على إيران.
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم وتُحذر مواطنيها بعد هجمات واسعة على إيران
بعد قصف منشآت إيرانية.. إسرائيل تُغلق بعثاتها وتدعو مواطنيها لليقظة / Reuters
13 يونيو 2025

جاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثَّت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلاد التي يقيمون بها في حال تعرضهم لأي أعمال عدائية.

ولم تحدد البيانات إطاراً زمنياً لاستمرار إغلاق السفارات. ولم يقدم شخص يرد على الهاتف في السفارة في برلين أي تفاصيل أخرى.

وقالت البيانات: "في ضوء التطورات الأحدث، سُغلَق البعثات الإسرائيلية حول العالم ولن تُقدَّم الخدمات القنصلية".

وذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتز، الذي تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن ألمانيا عززت إجراءات حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية.

وقال شاهد من وكالة رويترز إنه جرى تعزيز الأمن حول الكنيس اليهودي الكبير في استكهولم، حيث توقفت شاحنة وسيارة تابعتان للشرطة بالقرب من المبنى.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ في إيران وقتلت قادة عسكريين في عملية قد تستمر لفترة، لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن إيران عرّضت نفسها للهجوم بسبب مقاومتها مطالب الولايات المتحدة في المحادثات لتقييد برنامجها النووي، وحثها على إبرام اتفاق "لأن الهجمات التالية المخطط لها بالفعل ستكون أكثر شراسة".

مصدر:TRT Arabi
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