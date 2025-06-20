جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في مدينة إسطنبول، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها عملية السلام في جنوب القوقاز، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وأرمينيا.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع القادة الإقليميين بهدف الحيلولة دون تصاعد دوامة العنف في المنطقة، التي بدأت مع الهجمات الإسرائيلية على إيران، وفق ما جاء في البيان.

في السياق ذاته، شدد أردوغان على أهمية التقدم المُحرَز في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً دعم تركيا الكامل لأي خطوة من شأنها تعزيز التنمية الإقليمية على أساس مبدأ "رابح - رابح".

كما بحث الطرفان خلال اللقاء سبل المضيّ قدماً في الإجراءات الممكنة لتعزيز الحوار وبناء الثقة أنقرة ويريفان.

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية الرئيس باشينيان في قصر دولما بهتشة بإسطنبول. وحضر مراسم الاستقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان.