وتجمعت 70 مجندة إسرائيلية سابقة فيما تسمى "ساحة المختطفين" في تل أبيب، رفقة أفراد من عائلة إنغرست وانطلقوا من هناك إلى شارع "شعار بيغن"، في منطقة "كرياه" حيث مقر وزارة الدفاع، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وارتدت المجندات بنطالاً أسود وقميصاً أخضر زيتونياً، كتلك التي كان يرتديها "ماتان" لحظة أسره من داخل دبابة في موقع "ناحال عوز" العسكري بمحاذاة قطاع غزة. وبحسب الصحيفة تهدف المظاهرة التي أطلق عليها "كل العيون على ناحال عوز"، إلى تسليط الضوء على حالة الجندي "إنغرست" الذي أصيب خلال القتال.

ووضع المتظاهرون ألواناً تبدو كالدماء على وجوههم وربطوا أيديهم بضمادات لمحاكاة إصابات "ماتان". ونقلت الصحيفة عن "عميت" المجندة السابقة وإحدى منظمي المظاهرة قولها: "اليوم، ماتان هو الجندي الوحيد من موقع ناحال عوز الذي قاتل بشجاعة ونجا، وهو في الأسر، إلى جانب صديقيه إيتي حين ودانيئيل بيرتس، اللذين قُتلا ولا تزال جثتاهما محتجزتين في غزة".

من جانبه، قال حاجاي إنغرست والد الجندي "ماتان": "لدينا دعم هائل من الجمهور كله". وأضاف: رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الشؤون الاستراتيجية (رون) درمر (أيضاً هو قائد فريق التفاوض الإسرائيلي) لم يكونا يعلمان أن متان مصاب، فجسّدنا ذلك للجميع".

ومضى يقول: "قبل أن نرسل جنوداً آخرين إلى المعركة، نحن ملزمون إعادةَ أولئك الذين سقطوا في الأسر. لأنه خلاف ذلك، كيف سينظر رئيس الوزراء في عيون الأمهات؟".

والأحد، اتهم حاجاي، نتنياهو بالتخلي عن الأسرى وتفضيل بقائه السياسي من خلال إطالة أمد الحرب، في حديث أدلى به لصحيفة "معاريف" العبرية. وأتى تصريح الوالد غداة تصريحات لنتنياهو، أكد فيها أنه لن ينهي حرب الإبادة المتواصلة بغزة للشهر الـ19 قبل القضاء على قدرات حماس المدنية والعسكرية بشكل كامل.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيلياً بقطاع غزة، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتتهم عائلات الأسرى نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر، بإصراره على استمرار الحرب على غزة وتهربه من إنجاز صفقة تبادل أسرى، وذلك استجابة للوزراء الأكثر تطرفاً بحكومته، وبينهم سموتريتش، لحماية مصالحه السياسية.

وبنهاية 1 مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.