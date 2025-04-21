سياسة
1 دقيقة قراءة
دعوات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
في أخبارنا لهذا اليوم: 4 وزراء إسرائيليين يطالبون بـ"ضم الضفة رسمياً" خلال افتتاح حي استيطاني، وإجراءات أمنية في جامعة هارفارد إثر تقارير عن إطلاق نار
دقائق الذروة / TRT Global
21 أبريل 2025

ذكرت هيئة البث العبرية أنه خلال افتتاح حي استيطاني، دعا وزير الدفاع ووزيرة الاستيطان ووزير العدل ووزير النقب والجليل في حكومة نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

في السياق نفسه، طالبت فلسطين بتحرك عربي وإسلامي ودولي لفتح معابر قطاع غزة والتعامل بجدية مع تحذير برنامج الأغذية العالمي بشأن خطر المجاعة بالقطاع، في ظل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية متابعة التطورات المتعلقة بقضية المواطنة التركية رميساء أوزتورك عن كثب منذ اليوم الأول، التي أصبحت من الأسماء البارزة في مسار قانوني يشمل آلاف الطلاب الأجانب، نتيجة تطورات في السياسة الداخلية الأمريكية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الأمن العام في محافظة درعا ضبط شاحنة محملة بأسلحة متنوعة وصواريخ، كانت معدة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء. تأتي هذه العمليات الأمنية في سياق جهود السلطات لتضييق الخناق على شبكات تهريب السلاح والنشاطات الخارجة عن القانون، بخاصة في جنوب البلاد الذي يشهد نشاطاً متزايداً لجماعات مسلحة.

ختاماً، اتخذت السلطات الأمريكية في ولاية ماساتشوستس إجراءات أمنية بعد سماع دوي إطلاق نار أمس الأحد داخل حرم جامعة هارفارد الأمريكية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us