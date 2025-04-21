ذكرت هيئة البث العبرية أنه خلال افتتاح حي استيطاني، دعا وزير الدفاع ووزيرة الاستيطان ووزير العدل ووزير النقب والجليل في حكومة نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

في السياق نفسه، طالبت فلسطين بتحرك عربي وإسلامي ودولي لفتح معابر قطاع غزة والتعامل بجدية مع تحذير برنامج الأغذية العالمي بشأن خطر المجاعة بالقطاع، في ظل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية متابعة التطورات المتعلقة بقضية المواطنة التركية رميساء أوزتورك عن كثب منذ اليوم الأول، التي أصبحت من الأسماء البارزة في مسار قانوني يشمل آلاف الطلاب الأجانب، نتيجة تطورات في السياسة الداخلية الأمريكية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الأمن العام في محافظة درعا ضبط شاحنة محملة بأسلحة متنوعة وصواريخ، كانت معدة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء. تأتي هذه العمليات الأمنية في سياق جهود السلطات لتضييق الخناق على شبكات تهريب السلاح والنشاطات الخارجة عن القانون، بخاصة في جنوب البلاد الذي يشهد نشاطاً متزايداً لجماعات مسلحة.

ختاماً، اتخذت السلطات الأمريكية في ولاية ماساتشوستس إجراءات أمنية بعد سماع دوي إطلاق نار أمس الأحد داخل حرم جامعة هارفارد الأمريكية.