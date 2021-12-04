سياسة
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شاهد | قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدم ميدانياً شاباً فلسطينياً في القدس
وثقت كاميرا أحد الشهود السبت إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي لشاب فلسطيني بمدينة القدس المحتلة، وأظهر المقطع الشاب ممدداً على الأرض ويطلق الجنود النار عليه مباشرة، وزعم الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن.
شاهد | قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدم ميدانياً شاباً فلسطينياً في القدس
وسائل إعلام فلسطينية أعلنت استشهاد الشاب
4 ديسمبر 2021

وثّقت عدسة الكاميرا السبت عملية إعدام ميداني نفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العامود وسط القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاده.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب في باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".

لكن وسائل إعلام فلسطينية أعلنت لاحقاً استشهاد الشاب.

وأضاف شهود العيان أن مواجهات اندلعت بالمكان إثر عملية إطلاق النار، حيث أطلق جنود إسرائيليون القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين.

بدورها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن "قوات إسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني، إثر تنفيذه عملية طعن".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيين وسط مدينة القدس المحتلة بعد استشهاد فلسطيني برصاصها.

بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 3 إصابات وقعت خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية بباب العامود في القدس المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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