وثّقت عدسة الكاميرا السبت عملية إعدام ميداني نفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العامود وسط القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاده.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب في باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".

لكن وسائل إعلام فلسطينية أعلنت لاحقاً استشهاد الشاب.

وأضاف شهود العيان أن مواجهات اندلعت بالمكان إثر عملية إطلاق النار، حيث أطلق جنود إسرائيليون القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين.

بدورها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن "قوات إسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني، إثر تنفيذه عملية طعن".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيين وسط مدينة القدس المحتلة بعد استشهاد فلسطيني برصاصها.

بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 3 إصابات وقعت خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية بباب العامود في القدس المحتلة.