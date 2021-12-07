أعلنت الإمارات الثلاثاء أنها قرّرت تقليص أيام العمل في الأسبوع من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وجاء في بيان أن الإمارات العربية المتحدة هي "الدولة الأولى" في العالم التي تقدم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، معتبرة أن هذه الخطوة تعزّز "الأداء الاقتصادي".

وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن القرار الجديد سيطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، إذ ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف). وسيجري الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وحسب الوكالة سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد على الصعيد الاقتصادي موقع الإمارات على خارطة الأعمال بوصفها مركز اقتصادي عالمي، إذ سيسهم بتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية ويعزز موقعها بالاقتصاد العالمي، بخاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية السبت والأحد.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة بزيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.