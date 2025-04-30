سياسة
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ترمب يدافع عن سياسته الجمركية رغم الانكماش: الازدهار قادم مع تطبيق الرسوم
رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن انكماش اقتصاد الولايات المتحدة لا علاقة له بحرب الرسوم الجمركية التي يشنها، وتوقع أن الاقتصاد سيزدهر عندما يبدأ تطبيقها وتأثيرها.
ترمب يدافع عن سياسته الجمركية رغم الانكماش: الازدهار قادم مع تطبيق الرسوم
الرئيس الأمريكي يتوقع ازدهارا مع تطبيق الرسوم الجمركية / Reuters
30 أبريل 2025

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئاً لا مثيل له. اصبروا!".

وفي وقت سابق الأربعاء، أشارت تقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الأول من العام تحت وطأة تدفق السلع المستوردة التي جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف، مما يسلط الضوء على مدى تأثير سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترمب على الاقتصاد.

وأشارت التقديرات المُسبقة للناتج المحلي الإجمالي، في تقرير لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بوتيرة سنوية 0.3% في الربع الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

غير أن الاستطلاع أُجري قبل صدور بيانات، أمس الثلاثاء، أشارت إلى ارتفاع عجز تجارة السلع في مارس/آذار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بسبب بلوغ الواردات مستوى غير مسبوق، مما دفع أغلب الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.

ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي.

مصدر:TRT Arabi
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