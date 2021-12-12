سياسة
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المشري: 7 آلاف من مرتزقة "فاغنر" الروسية في ليبيا ولديهم طائرات
خلال جلسة حوارية أجراها المشري مع عدد من الصحفيين والنشطاء أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي أن أكثر من 7 آلاف جندي من مرتزقة "فاغنر" الروسية موجودون في ليبيا.
المشري: 7 آلاف من مرتزقة "فاغنر" الروسية في ليبيا ولديهم طائرات
 أكثر من 7 آلاف جندي من مرتزقة "فاغنر" الروسية موجودون في ليبيا / AA
12 ديسمبر 2021

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري إن أكثر من 7 آلاف جندي من مرتزقة "فاغنر" الروسية موجودون في ليبيا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أجراها المشري مع عدد من الصحفيين والنشطاء في إحدى غرف تطبيق "كلوب هاوس" (منصة صوتية على الإنترنت) فجر الأحد.

وقال المشري إن "أكثر من 7 آلاف جندي من الفاغنر الروسية الآن موجودون في ليبيا ولديهم طائرات ويحفرون الخنادق في سرت والجفرة".

وأضاف أن لديهم "30 طائرة نفاثة موجودة في أحد أكبر قواعد عسكرية، قاعدة القرضابية (سرت) وقاعدة الجفرة".

وأشار إلى أن "الروس يبحثون عن موطئ قدم في شمال إفريقيا وقد وجدوه في ليبيا".

واستطرد: "الفاغنر أوصلت رئيساً للحكم في إفريقيا الوسطى، وهي تحاول السيطرة الآن على الوسط الليبي من تشاد إلى البحر المتوسط".

ومنذ نيسان/أبريل 2019 تنشط مرتزقة فاغنر الروسية في مدينتَي سرت (شرق طرابلس) والجفرة (جنوب شرق طرابلس)، ويتمركزون بقاعدة القرضابية الجوية بسرت ومينائها البحري بالإضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.

ولسنوات عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومقاتلين أجانب، بينهم مرتزقة "فاغنر" الروسية، حاربت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.

ولعدة مرات رصد الجيش الليبي تحركات لمرتزقة "فاغنر" في مدينتَي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، كما أعلن مراراً رصد وصول رحلات جوية لطائرات تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.

ورغم اتفاق الفرقاء الليبيين في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 على إخراج المرتزقة الأجانب وعلى رأسهم فاغنر من بلادهم خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، فإن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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