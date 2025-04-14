تركيا
2 دقيقة قراءة
وزير صومالي: علاقتنا مع تركيا من أكثر الشراكات ديمومة ونموذجية في إفريقيا
أعرب وزير المواني والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، عن تقديره لمساهمة تركيا في تحديث مواني بلاده، قائلاً، إن هذا الدعم مكّنهم من إعادة تصوّر ما هو ممكن لاقتصاد الصومال ودوره الإقليمي.
وزير صومالي: علاقتنا مع تركيا من أكثر الشراكات ديمومة ونموذجية في إفريقيا
وزير الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية عبد القادر محمد نور / AA
14 أبريل 2025

جاء ذلك في تصريح خطي للأناضول في إطار مشاركته بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي احتضنته ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بين 11-13 أبريل/نيسان الحالي.

ولفت الوزير الصومالي إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للصومال عند مفترق طرق التجارة العالمية، ما يجعل من المواني الصومالية روابط دولية حيوية، وأضاف: "الدعم المستمر الذي تقدمه تركيا لتحديث هذه المعابر مكّننا من إعادة تصور ما هو ممكن لاقتصادنا ودورنا الإقليمي وشعبنا".

ولفت الوزير الصومالي إلى جملة مشكلات تعتري العالم من النزاعات وتغيّر المناخ وانعدام الأمن الغذائي، إذ باتت تشكل هذه الأزمات قضايا عالمية تتطلب مسؤولية مشتركة.

ونوّه نور بأن العلاقات الصومالية-التركية تُعدُّ واحدةً من أكثر الشراكات ديمومة ونموذجية في القارة الإفريقية، وأكد أن الشراكة بين البلدين مبنية على التقارب التاريخي، وتعززها الثقة، وتتشكل من خلال رؤية مشتركة للسلام والازدهار.

ولفت إلى أن تطور العلاقات الصومالية-التركية إلى شراكة شاملة تشمل بناء الدولة والأمن والتحول البنيوي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصومال في 2011، وأضاف أن جوهر هذه الشراكة لا يتمثل في التبعية، بل في الاحترام المتبادل والإيمان بالسيادة المشتركة.

وأكد أن اتفاقية الإطار للتعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعة بين البلدين في 8 فبراير/شباط 2024، تشمل العمل المشترك في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات الدفاعية الوطنية.

وأشار نور إلى أن اتفاقية التنقيب عن النفط البحري واتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في البر بين البلدين للكشف عن فرص الموارد الطبيعية الهائلة في الصومال، يمثل نقطة تحول مهمة على طريق الاستقلال بمجال الطاقة للصومال.

وقال نور، إنه يرى مساهمات تركيا في البنية التحتية للمواني في الصومال والتدريب المهني البحري والتنمية المؤسسية "ركائز لرؤية أوسع"، وأضاف أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل الصومال إلى بوابة لوجستية وتجارية لشرق إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي على نطاق أوسع.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us