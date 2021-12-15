سياسة
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اليمن وسوريا في المقدمة.. تعرّف أخطر الدول العربية وفق مؤشر السلام العالمي
جاءت خمس دول عربية في مقدمة أخطر دول العالم على المدنيين والمسافرين، حسب تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2021.
اليمن وسوريا في المقدمة.. تعرّف أخطر الدول العربية وفق مؤشر السلام العالمي
احتلت اليمن المرتبة الثانية في مؤشر السلام العالمي كواحدة من أخطر الدول على الأفراد / Others
15 ديسمبر 2021

كشف معهد الاقتصاد والسلام IEP، في تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2021، عن أخطر الدول في العالم وفقاً لقياس احتمالية التعرض لمخاطر ناجمة عن الصراعات السياسية ومعدلات القتل والجريمة.

ووفقاً لتقييم 163 دولة تمثل أكثر من 99% من إجمالي سكان العالم، جاءت مجموعة من الدول العربية في مقدمة القائمة.

وقد احتلت اليمن المرتبة الثانية في مؤشر السلام العالمي كواحدة من أخطر الدول على الأفراد، بسبب الحرب المستمرة فيها منذ نحو 7 سنوات، والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص منذ عام 2015، بالإضافة إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة.

أما سوريا، فقد جاءت في المرتبة الثالثة، بعد إحكام نظام الأسد سيطرته على البلاد، وتحولها إلى حرب متداخلة الأطراف، ما أدى إلى فرار أكثر من 5 ملايين شخص والتسبب في أكبر أزمة لجوء في العالم منذ سنوات طويلة.

واحتلت جنوب السودان المرتبة الرابعة، بسبب ارتفاع نسبة الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السكان، بالإضافة إلى "مستويات مروعة من العنف الجنسي" بحسب تقرير IEP، ما أدى إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص.

وجاءت العراق في المرتبة الخامسة في المؤشر، بسبب الهجمات المستمرة من المليشيات المتمردة على قوات الأمن والمدنيين، واستهداف مناطق سكنية بعبوات ناسفة بين الحين والآخر.

أما ليبيا التي يمزقها النزاع، فقد احتلت المرتبة الثامنة كأخطر دولة للعيش في العالم، إذ تعرض نحو 45% من الليبيين للعنف خلال العامين الماضيين، وتصنف كدولة "شديدة الخطورة" للمسافرين، حسب التقرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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