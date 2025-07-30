جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيرقدار الأربعاء ، حيث أوضح أن عمليات التصدير تأتي في إطار اتفاق وقّعته دمشق مع شركة النفط الأذربيجانية الحكومية (سوكار) في 12 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف بيرقدار: "سنزود سوريا بعد إتمام الإجراءات اللازمة بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء، بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل".

وكانت مذكرة التفاهم قد وُقعت على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، ووقعها كل من وزير الاقتصاد الأذربيجاني ورئيس مجلس الرقابة في سوكار، ميكائيل جباروف، ووزير الطاقة السوري محمد البشير.

وفي تعليق له عبر منصة إكس، قال البشير: "جرى توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا، في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن".

وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع يوليو/تموز الجاري، استعداد أذربيجان لتقديم الدعم الكامل لسوريا في مجال الغاز الطبيعي، وفق ما نقله عن نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

احتياطات نفطية جديدة

وفي السياق ذاته، أعلن بيرقدار عن اكتشاف احتياطات نفطية جديدة في تركيا تُقدّر بـ57 مليون برميل خلال العام الجاري، بقيمة سوقية تبلغ 4 مليارات دولار، في إطار أعمال تنقيب جرت في ولايات ديار بكر وغابار وباطمان.

وأشار الوزير التركي إلى أن أعمال التنقيب في اليابسة مستمرة، مع توقعات بارتفاع حجم الاحتياطات المكتشفة بنهاية العام.

كما كشف عن اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في بئر غوك تبه-3 بالبحر الأسود في مايو/أيار الماضي، موضحاً أن هذه الكمية تكفي لتلبية احتياجات تركيا من الغاز لمدة عام ونصف، أو احتياجات المنازل لمدة تصل إلى 4 سنوات ونصف، بقيمة اقتصادية تقارب 30 مليار دولار.