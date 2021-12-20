سيصبح الإسلام الدين الأسرع نمواً في العالم اليوم أكبر دين له أتباع بحلول عام 2075، وفقاً لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث (مؤسسة فكرية أمريكية غير حزبية مقرها واشنطن).

وعلى الرغم من أن المسيحية كانت الديانة الأكثر انتشاراً عالمياً ضمن الديانات الإبراهيمية منذ ظهورها قبل أكثر من ألفَي عام، يُتوقّع أن تفقد مكانتها لصالح الدين الإسلامي بنهاية القرن الحادي والعشرين وفق بيانات مركز بيو.

وبداية القرن العشرين كان للمسيحية أكبر عدد من الأتباع بما بلغ نحو 560 مليوناً بينما بلغ عدد المسلمين 200 مليون مسلم فقط في ذلك الوقت. ففي عام 1900 كان المسيحيون يمثلون 34% من سكان العالم، بينما شكّل المسلمون 12% من السكان.

لكن هذا الفارق بين السكان المسيحيين والمسلمين تقلّص بشكل كبير خلال القرن العشرين لصالح الإسلام إذ أصبح الدين الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم. واستمر هذا النمو في القرن الحادي والعشرين.

وتتوقع الدراسة الأمريكية أنه بحلول عام 2050 "سوف يساوي عدد المسلمين تقريباً عدد المسيحيين حول العالم"، إذا استمرت معدلات النمو السكاني الحالية على ما هي عليه. وستتساوى لأول مرة في التاريخ أعداد أتباع الديانتين.

فيما تقول دراسة أخرى أجريت عام 2017: "سينمو المسلمون بأكثر من ضعف سرعة نمو إجمالي عدد سكان العالم بين عامَي 2015 و2060، وسيتفوقون في النصف الثاني من هذا القرن، على المسيحيين ليشكلوا أكبر مجموعة دينية في العالم".

وترجع الدراسة السبب إلى أن لكل امرأة مسلمة متوسط ​​2.9 طفل، مقارنة بـ2.2 للمجموعات الأخرى مجتمعة"، في إشارة إلى سبع مجموعات دينية رئيسية أخرى غير مسلمة.

كما يرجع أحد العوامل الأخرى إلى أن المسلمين على مستوى العالم هم أصغر السكان سناً، فهم "أصغر بسبع سنوات من متوسط ​​عمر غير المسلمين"، وفقاً للدراسة، ما يعني أن المزيد من الشباب المسلمين سيحلون محل غير المسلمين الأكبر سناً في جميع أنحاء العالم.

ولأن العديد من المسلمين يميلون عادة إلى الهجرة إلى الدول ذات الأغلبية غير المسلمة كأوروبا والأمريكتين، تظهر بيانات بيو أنه بحلول عام 2050 سيسكن مسلمون ما يقرب من 1% من أوروبا. كما سيشكل عددهم في الولايات المتحدة 2% من السكان، بينما سيكون عددهم أقل بكثير في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وفقاً لتوقعات المركز.

ولأن آسيا لطالما كانت محرك النمو السكاني في العالم في العصر الحديث، إذ تتصدر الدولتان الآسيويتان الصين والهند، أول وثاني أكبر الدول على مستوى العالم من حيث عدد السكان. فإن دراسة مركز بيو تظهر أنه بعد ثلاثة عقود ستحظى الهند بأكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، لتحل محل إندونيسيا التي تضم حالياً أكبر عدد من السكان المسلمين حول العالم اليوم.