تركيا
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وزير الخارجية التركي يبحث مع الأمين العام لمجلس أوروبا القضايا المشتركة
عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسي.
وزير الخارجية التركي يبحث مع الأمين العام لمجلس أوروبا القضايا المشتركة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، في أنقرة. / AA
22 أبريل 2025

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة أنقرة، حسبما أفادت مصادر في الخارجية التركية.

وأضافت المصادر أن فيدان وبيرسيه بحثا قضايا التعاون بين تركيا ومجلس أوروبا.

وأكد فيدان خلال اللقاء أهمية العلاقات بين أنقرة ومجلس أوروبا، مشيراً إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لهذه العلاقة لكونها من الأعضاء المؤسسين للمجلس.

كما عبّر عن دعم بلاده لجهود الأمين العام بيرسيه، الرامية إلى تعزيز الحوار القائم على الشمولية والتوافق، والمبادرات التي أطلقها منذ توليه المنصب، منتصف العام الماضي.

الوزير فيدان شدد كذلك على ضرورة أن يلعب مجلس أوروبا دوراً أقوى في مكافحة جميع أشكال العنصرية.

مصدر:TRT ARABI
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