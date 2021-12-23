سياسة
2 دقيقة قراءة
العثور على بكتيريا دقيقة يمكنها تحويل النفط إلى غاز طبيعي.. كيف ذلك؟
نشرت مجلة Nature نتائج دراسة تكشف إمكانية أكل بكتيريا فريدة من نوعها النفط وتحويله إلى غاز الميثان وغيره من مكوّنات الغاز الطبيعي. وأرجعت الدراسة القدرة الفائقة للبكتيريا على الأكل، إلى تحليلها الهيدروكربونات باستخدامها إنزيمات غير معروفة سابقاً.
العثور على بكتيريا دقيقة يمكنها تحويل النفط إلى غاز طبيعي.. كيف ذلك؟
تستخرج البكتيريا الطاقة من سلاسل طويلة للهيدروكربونات المشبعة التي لا قيمة لها عند تكرير النفط / Reuters
23 ديسمبر 2021

نشرت مجلة Nature نتائج دراسة تكشف إمكانية أكل بكتيريا فريدة من نوعها النفط وتحويله إلى غاز الميثان وغيره من مكوّنات الغاز الطبيعي.

وتوصل إلى نتائج الدراسة الباحث رافائيل لاسو بيريز، من معهد "ماكس بلانك" لعلم الأحياء الدقيقة البحرية، عن طريق أخذ عينات من حقل للنفط Shengli، أحد أكبر الحقول في الصين.

وهنا تعرف فريق العلماء على نوع جديد من بكتيريا يمكنها تحليل النفط وتحويل مشتقاته المتحللة إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى، في درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية فوق الصفر.

كما اكتشف العلماء مميزات أخرى لدى البكتيريا منها تفضيلها استخراج الطاقة من سلاسل طويلة للهيدروكربونات المشبعة، التي لا قيمة لها عند تكرير النفط.

وتتميز البكتيريا عن الميكروبات الأخرى الآكلة للنفط، في قدرتها على تحليل الهيدروكربونات العطرية والحلقية.

وقد أرجعت الدراسة القدرة الفائقة للبكتيريا على الأكل إلى تحليلها الهيدروكربونات باستخدام سلسلة من الإنزيمات غير المعروفة سابقاً.

ويسعى لاسو بيريز وزملاؤه إلى أن تساعد التجارب الإضافية في تكييف الميكروبات على إنتاج نظائر بيولوجية للغاز الطبيعي واستخراج ما تبقى من الهيدروكربونات من حقول النفط المستنفدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us