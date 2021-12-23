نشرت مجلة Nature نتائج دراسة تكشف إمكانية أكل بكتيريا فريدة من نوعها النفط وتحويله إلى غاز الميثان وغيره من مكوّنات الغاز الطبيعي.

وتوصل إلى نتائج الدراسة الباحث رافائيل لاسو بيريز، من معهد "ماكس بلانك" لعلم الأحياء الدقيقة البحرية، عن طريق أخذ عينات من حقل للنفط Shengli، أحد أكبر الحقول في الصين.

وهنا تعرف فريق العلماء على نوع جديد من بكتيريا يمكنها تحليل النفط وتحويل مشتقاته المتحللة إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى، في درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية فوق الصفر.

كما اكتشف العلماء مميزات أخرى لدى البكتيريا منها تفضيلها استخراج الطاقة من سلاسل طويلة للهيدروكربونات المشبعة، التي لا قيمة لها عند تكرير النفط.

وتتميز البكتيريا عن الميكروبات الأخرى الآكلة للنفط، في قدرتها على تحليل الهيدروكربونات العطرية والحلقية.

وقد أرجعت الدراسة القدرة الفائقة للبكتيريا على الأكل إلى تحليلها الهيدروكربونات باستخدام سلسلة من الإنزيمات غير المعروفة سابقاً.

ويسعى لاسو بيريز وزملاؤه إلى أن تساعد التجارب الإضافية في تكييف الميكروبات على إنتاج نظائر بيولوجية للغاز الطبيعي واستخراج ما تبقى من الهيدروكربونات من حقول النفط المستنفدة.