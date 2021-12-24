سياسة
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بالصور | بزي المغرب التقليدي.. نجم برشلونة عثمان ديمبلي يتزوج فتاة مغربية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات قالوا إنّها من حفل زفاف اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي على فتاة مغربية.
بالصور | بزي المغرب التقليدي.. نجم برشلونة عثمان ديمبلي يتزوج فتاة مغربية
ظهر ديمبلي وزوجته في الصور والفيديوهات التي نُشِرت على مواقع التواصل بالزي المغربي / Twitter
24 ديسمبر 2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات قالوا إنّها من حفل زفاف اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي على فتاة مغربية.

وبدا ديمبلي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، وزوجته في الصور والفيديوهات التي نُشِرت على موقع التواصل بزي مغربي تقليدي، كما أدّوا "زفّة" على الطريقة المغربية.

وجاء ذلك وسط عطلة أعياد الميلاد الّتي حصل عليها لاعبو "الليغا" الإسباني، ليتمكّن النجم الفرنسي من حضور الزفاف رفقة عائلته وعائلة الفتاة المغربية وبعض المقرّبين في حفل خاص.

ويتزامن حفل القران مع مساعي النادي الكتلوني لتجديد عقد ديمبيلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ورحّب الشاب الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً، بتجديد عقده مع برشلونة، صارفاً النظر عن فكرة الرحيل عن "البارسا".

مصدر:TRT عربي
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