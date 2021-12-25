سياسة
3 دقيقة قراءة
قناة إسرائيلية: انتحار 3 ضباط بالموساد خلال عام من رئاسة يوسي كوهين
انتحر 3 من ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) خلال عام واحد من عهد يوسي كوهين رئيساً للجهاز، حسبما أفاد تقرير للقناة "12" الإسرائيلية.
قناة إسرائيلية: انتحار 3 ضباط بالموساد خلال عام من رئاسة يوسي كوهين
القناة "12" العبرية: وفاة أيالون شابير الأولى من بين ثلاث حالات انتحار حدثت خلال عهد يوسي كوهين رئيساً للموساد / AFP
25 ديسمبر 2021

أقدم 3 من ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) على وضع حد لحياتهم خلال عام، حسب تقرير عبري.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) السبت، إنّ "أيالون شابيرا" كان أوّل الضباط المنتحرين في الموساد خلال ولاية رئيس الجهاز السابق "يوسي كوهين" (يناير/كانون الثاني 2016- يوليو/تمّوز 2021).

وانتقل "شابيرا" إلى الموساد من الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية (أمان) والمسؤولة عن التجسس الإلكتروني وقيادة الحرب الإلكترونية وفكّ الشفرات، حسب المصدر ذاته.

ومُنِحَ الضابط شهادة تقدير من قِبَل "الموساد"، في عام 2019، لكن والده "موشيه" قال للقناة إنّه "كان يشعر بأنّه يعيش في تنافر بين حالته النفسية ومنصبه المرموق والكثير من المسؤولية والتقدير".

ويضيف موشيه: "كان أيالون يذهب إلى طبيب نفسي مرة في الأسبوع على نفقته الخاصة وينتقل من هناك إلى الموساد ويقوم بمهامه في كل من إسرائيل والخارج".

وحسب القناة، أقدم ضابط الموساد على الانتحار في 26 مارس/آذار 2020، دون أن تكشف أي تفاصيل عن ملابسات انتحاره.

وحسب القناة "كانت وفاة أيالون الأولى من بين ثلاث حالات انتحار حدثت خلال عهد يوسي كوهين رئيساً للموساد".

وقالت إنّه بعد 3 أشهر، انتحر ضابط آخر من الموساد داخل الجهاز نفسه، وبعد تسعة أشهر، انتحر جندي ثالث من الموساد أيضاً داخل أروقة الجهاز، دون مزيد عن أسباب وملابسات حالتي الانتحار.

وأضافت: "في المنظومة العسكرية بإسرائيل أدركوا خلال السنوات الأخيرة أنّ المقاتلين الذين يضغطون على الزناد يحتاجون إلى مساعدة نفسية. حان الوقت الآن لإدراك أنّه حتّى أولئك الذين يضغطون على لوحة المفاتيح في الأنشطة الّتي تحصد الأرواح يحتاجون إلى شخص يرعاهم".

وفي معرض رده على تقرير القناة قال الجهاز: "يُدرك الموساد حجم الألم والكارثة الشديدة، ويتعلّم من تلك الحالات ويفعل كل ما هو ممكن لتحسين الآليات والأدوات الموجودة تحت تصرّفه لمنع مثل هذه الحالات المؤسفة في المستقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us