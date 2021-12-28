سياسة
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موقع علي بابا يوقف الشحن إلى فلسطين انطلاقاً من 2022.. ما السبب؟
أوقفت مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الرقمية السماح للمتسوقين الفلسطينيين من الشراء عبر موقع AliExpress.com.. ما السبب؟
موقع علي بابا يوقف الشحن إلى فلسطين انطلاقاً من 2022.. ما السبب؟
ستتوقف الشركة عن السماح للمتسوقين الفلسطينيين من الشراء عبر موقع AliExpress.com / Reuters
28 ديسمبر 2021

وصل لعدد من زبائن مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الرقمية، رسالة نصية من الشركة، الاثنين، تفيد بأنها ستتوقف عن السماح للمتسوقين الفلسطينيين من الشراء عبر موقع AliExpress.com انطلاقاً من بداية 2022.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى رفض سلطات البريد الفلسطينية التعامل مع الطرود التي تحمل كلمة "إسرائيل" في عنوانها، إذ إن كثيراً من الفلسطينيين لا يعلمون بذلك ويستمرون في وضع إسرائيل بدل فلسطين كبلد الاستقبال.

وفي أغسطس/آب الماضي، تلقى مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد طميزي، رسالة رسمية من المسؤول الدولي للتصدير البريدي لمجموعة "علي بابا"، تؤكد تفعيل خيار الشحن إلى دولة فلسطين، حسب ما نقلته وكالة "معاً" المحلية.

غير أن حسابات شركة "علي بابا" توصلت إلى أن أرباح طلبات المدن الفلسطينية كأريحا ونابلس ورام الله والخليل وجنين لا توازي المشاكل التي تتسبب فيها حالة الخلط البريدي هذه، ومن ثم قررت إيقاف عملياتها في أراضي الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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