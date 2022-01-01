أدى دخول عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي غير اسمه إلى "ميتا" مؤخراً، إلى عالم الميتافيرس أو العالم الافتراضي، دفعة ضخمة لهذا العالم، وخصوصاً للصفقات العقارية الإفتراضية التي تختص ببيع وشراء وتأجير عقارات وأراضي على هذا العالم الموازي الموجود بالفعل منذ سنوات داخل ألعاب الفيديو.

وفي تقرير لها نشر مؤخراً، وصفت مجلة فورتشن (Fortune) هذا الاندفاع بأنه "فرصة بمليارات الدولارات"، كون الكثير من المستثمرين يسعون للاستثمار بهذا المجال الرقمي، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يتهافتون للاستثمار في "عالم الميتافيرس" خوفاً من الندم على ضياع الفرصة كما حدث معهم عندما لم يستثمروا بالعملات المشفرة. وشبهت المجلة الأمر بأنها مشابه لحمى الذهب التي سادت الولايات المتحدة في عصور غابرة.

ولكون "عالم الميتافيرس" ما زال بكراً حتى اليوم، لكون عمالقة التكنولوجيا ما زالوا يعدون العدة لدخول هذا العالم بقوة، ما يعني أنه لا يزال هناك متسع للجميع حالياً. لكن قبل عقد العزم على الشراء، دعنا نخبرك عن "عالم الميتافيرس"، وعن كيفية عقد صفقات الشراء والبيع، بالإضافة للتنافس المحتدم بين أمريكا والصين في هذا المجال.

ما المقصود بـ "عالم الميتافيرس"؟

من شاهد فيلم (Ready player one) الذي تدور أحداثه في عام 2045، حيث بشر ذلك الزمان يستخدمون برنامج يطلق عليه اسم "الواحة" من أجل الدخول إلى عالم افتراضي هرباً من عالمهم الحقيقي المليء بالمآسي، سيسهل عليه فهم "عالم الميتافيرس" القريب جداً من عالم الفيلم المبني على محاكاة الواقع الافتراضي.

ومصطلح "ميتافيرس" (metaverse) ينقسم إلى شقين، الأول "ميتا" (meta) ويعني الماوراء، و"فيرس" (verse) وهو اختصار للكلمة الإنجليزية (universe) التي تعني الكون، ليكون معناه الكلي "ما وراء الكون".

فيما يشير المصطلح إلى الإصدارات المستقبلية من عالم الإنترنت المكون من مساحات ثلاثية الأبعاد لا مركزية ومتصلة بشكل دائم وتعمل في الوقت الفعلي كالواقع تماماً، والتي يمكن الولوج إليها عبر نظارات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز والجوالات والحواسب المكتبية ومنصات الألعاب.

ويجري يومياً تطوير العديد من التطبيقات المعنية بـ"عالم الميتافيرس"، حيث تتيح هذه التطبيقات والتقنيات للمستخدم أن يخوض أي تجربة أو نشاط وسيكون بمقدوره التعامل مع أي أمر يحتاجه من مكان واحد، ويشمل ذلك شخصيته وهويته الشخصية، وعمليات الشراء والبيع، وغيرها من الأمور التي نفعلها في الواقع.

شراء الأراضي على "الميتافيرس"

كشفت تقارير إعلامية عن بيع عقارات وأراض داخل "عالم ميتافيرس" بقيم تجاوزت مئات الآلاف من الدولارات، وبسعر للمتر المربع تخطى أحياناً الـ4 آلاف دولار. فيما أعلنت شركة تدعى "ميتافيرس" تابعة لـ (Tokens.com) عن شرائها في وقت سابق لقطعة أرض عبر العالم الافتراضي المسمى (Decentraland) مقابل 2.4 مليون دولار أمريكي، كانت قد دفعت بواسطة عملة (MANA) المشفرة.

وبهذا تكون حمى الاستثمار قد انتقلت من العملات الرقمية المشفرة إلى أراضي وعقارات الواقع الافتراضي، فقد بات المستثمرون يتزاحمون من أجل شراء الأراضي على "عالم ميتافيرس" التي يرون أنها ستكون نواة أساسية لبناء الألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي.

ولشراء عقار في "عالم ميتافيرس"، كل ما تحتاجه هو التسجيل بأحد منصات "ميتافيرس"، (Decentraland)، و(Sand Box)وغيرها الكثير. ولإتمام عملية الأصول العقارية، تستخدم تقنيات "البلوك تشين" لبيع الأراضي والعناصر الأخرى على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) كنوع من الأصول المشفرة، وهي "المعيار التكنولوجي للأصول الرقمية الفريدة، مثل العقارات والمنازل الافتراضية".

ولغاية يومنا الحالي، تتم عمليات البيع والشراء وحتى التأجير من خلال العملات الرقمية فقط، لكن ذلك لا يعني أننا لن نشهد بيع لهذه الأراضي بالعملات الورقية التقليدية.

الصين تزاحم في "ميتافيرس"

بالتزامن مع تغيير فيسبوك تسمية مجموعتها إلى "ميتا" وأعلانها بأنها جل تركيزها التجاري بات موجهاً إلى مشاريعها الجديدة على تقنية الواقع الافتراضي أو "عالم الميتافيرس"، أطلقت شركة "بايدو" المعلوماتيّة الصينية خلال مؤتمر عقدته عبر التقنية الجديدة بحضور رئيس الشركة روبن لي وجمهور ممثل بشخصياتهم "الرقمية"، أولى تطبيقاتها المختصة بـ "الميتافيرس"، إذ يتوقع الخبراء أن يكون لهذا العالم الافتراضي قفزات كبيرة في المستقبل لتطوير الإنترنت بشكل عام.

ويُذكر أن "بايدو" الملقبة "غوغل الصين" كانت تعمل على مشروعها للعالم الافتراضي الذي أطلقت عليه اسم "شيرانغ" ويعني أرض الأمل، المتاح حالياً في الصين فقط ويتيح لمستخدميه إنشاء شخصية رقمية (أفاتار) والتفاعل مع مستخدمين آخرين في عالم ثلاثي الأبعاد، قبل فترة طويلة من انتشار مصطلح "ميتافيرس" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب قرار فيسبوك تغيير تسمية مجموعتها إلى "ميتا".

وعلى غرار "بايدو"، تنوي الشركات الرقمية الصينية العملاقة اقتحام "عالم الميتافيرس" من أوسع أبوابه، خصوصاً وأن شركة "بيت دانس" مالكة تطبيق "تيك توك" قد استثمرت في العديد من الشركات في هذا القطاع، بما في ذلك شركة "بيكو" المصنعة لخوذات الواقع الافتراضي.

وفي سياق متصل، قالت شركة "تينسنت" إنها "بصدد تطوير منصة ميتافيرس خاصة بها مدعومة بخبرتها الواسعة في تطوير ألعاب الفيديو". فيما أنشأ عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" شركة فرعية لدراسة الفرص الاستثمارية المختلفة التي يتيحها " عالم ميتافيرس".