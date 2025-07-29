وأوضحت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أنّ العدد الإجمالي للشهداء بلغ 60 ألفاً و34 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 145 ألفاً و870 إصابة منذ بدء الإبادة.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مضيفة أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 113 شهيداً بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه، إلى جانب 637 إصابة.

وتابعت: "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 8 آلاف و867 شهيداً و33 ألفاً و829 إصابة"، لافتة إلى أنّ إجمالي ضحايا المساعدات خلال 24 ساعة بلغ 22 شهيداً وأكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى ألف و179 شهيداً وأكثر من 7 آلاف و957 إصابة.

وفي بيان منفصل، بيّنت وزارة الصحة أنّ النساء والأطفال يشكلون ما نسبته 47% من إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الأطفال بلغ 18 ألفاً و592 طفلاً، والنساء 9 آلاف و782 سيدة.

وشددت الوزارة على أنّ هذه الإحصائية تشير إلى أنّ "الأطفال والنساء يُشكّلون أكثر من 47% من إجمالي عدد الشهداء، في دليل واضح على الاستهداف المباشر للمدنيين"، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك مئات الجثامين تحت الأنقاض، وفي مناطق يصعب الوصول إليها، نتيجة القصف الإسرائيلي.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والطبية للتدخل العاجل، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة.

في غضون ذلك، استشهد 11 فلسطينياً في قصفين لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق تؤوي نازحين في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على تجمع فلسطينيين قرب مراكز مساعدات إنسانية شمالي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.

وفي قصف آخر، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلان، وفق ما أفادت به الطواقم الطبية في مجمع ناصر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تفشّت المجاعة والأوبئة، وتفاقمت معاناة مئات آلاف النازحين، وسط صمت دولي وعجز عن وقف العدوان المستمر.

وفي هذا الصدد، قال مرصد عالمي للجوع في تحذير أصدره اليوم الثلاثاء، إنّ المجاعة "تتشكف" في قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب التدهور السريع للأوضاع في القطاع.

وجاء في تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن "السيناريو الأسوأ وهو حدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة"، مضيفاً أنّ "أدلة متزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يقود لارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع".

ولا يصنف التحذير غزة رسمياً على أنها في حالة مجاعة. ولا يمكن التوصل إلى هذا التصنيف إلا من خلال تحليل، وهو ما أعلن التصنيف المرحلي المتكامل أنه سيجريه الآن "من دون تأخير".

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعانيه السكان.

ولكي يجري تصنيف منطقة ما على أنها في حالة مجاعة، يجب أن يعاني ما لا يقل عن 20% من سكانها من نقص حاد في الغذاء وأن يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد، إلى جانب وفاة شخصين من كل 10 آلاف يومياً بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.

وورد في تحذير التصنيف المرحلي المتكامل "يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأعمال القتالية والسماح باستجابة إنسانية واسعة النطاق ومن دون عوائق لإنقاذ الأرواح. هذا هو السبيل الوحيد لوقف المزيد من الوفيات ووضع نهاية للمعاناة الإنسانية الكارثية".

ووفقاً للتحذير، تشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء وصل لحد المجاعة في معظم أنحاء القطاع، الذي لا يزال يعيش به نحو 2.1 مليون شخص، إلى جانب سوء التغذية الحاد في مدينة غزة.

وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند في بيان قبل صدور تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: "الإعلانات الرسمية عن المجاعة تأتي دائماً مختلفة عن الواقع".

وتابع: "بحلول الوقت الذي أُعلنت فيه المجاعة في الصومال عام 2011، كان 250 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، قد ماتوا جوعاً. عندما يُعلن عن المجاعة، يكون الأوان قد فات بالفعل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.