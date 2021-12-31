سياسة
3 دقيقة قراءة
الصين تحظر الوشم على لاعبي كرة القدم.. ما القصة؟
لوضع حد للعادات الأجنبية التي "تُعتبر مبتذلة وتخالف التقاليد المحلية" حظرت وزارة الرياضة الصينية رسم الأوشام على لاعبي المنتخب الوطني وطلبت منهم "إزالتها".
الصين تحظر الوشم على لاعبي كرة القدم.. ما القصة؟
الصين تحظر الوشم على لاعبي المنتخب الوطني وتحث الذين وشموا أجسادهم سابقاً على "إزالتها" / x
31 ديسمبر 2021

حظرت وزارة الرياضة الصينية رسم الأوشام على لاعبي المنتخب الوطني وطلبت منهم "إزالتها"، في وقت تعتزم به القوة الشيوعية وضع حد للعادات الأجنبية التي تُعتبر مبتذلة وتخالف التقاليد المحلية.

ومن الموسيقى إلى الألعاب عبر الإنترنت مروراً ببرنامج تليفزيون الواقع والدروس الخصوصية حاولت الصين في الأشهر الأخيرة استعادة السيطرة على جيل الشباب وفرض قيم رجولية لمواجهة الانحطاط الأخلاقي الذي قد يتأتى من العادات الأجنبية.

كما يُبثّ أيضاً المحتوى "المبتذل" على الشاشة الصغيرة والشبكات الاجتماعية، إذ دعت السلطات المحلية إلى التركيز على القيم "الوطنية". في حين دعا المنظم السمعي-البصري الصيني في الأشهر الأخيرة لوضع معايير جمال "صحيحة" وحظر الرجال "المخنثين" و"المؤثرين المبتذلين".

وأفادت وزارة الرياضة الثلاثاء بأنه يحظر رسمياً على لاعبي المنتخب الوطني تنفيذ "وشوم جديدة"، وحثت أولئك الذين سبق لهم أن وشموا أجسادهم برسوم على "إزالتها".

وقالت في بيان إنه "في ظروف خاصة (...) يجب تغطية الوشم" أثناء التدريبات والمسابقات، ما سيتأتى عنه حظر استدعاء أي رياضي موشوم.

ويشكّل الوشم في الصين حالة رفض بشكل عام، كونها ما تزال مجتمعاً محافظاً، إلا أن جيل الشباب نجح في التمرد على هذه العادات وبخاصة في المدن الكبرى.

ورحّب عشاق كرة المستديرة بالإجراءات الجديدة، في حين سأل أحد المشجعين على شبكة التواصل الاجتماعي "ويبو": "هل يجب أن نختار لاعباً جيداً أم قديساً؟".

وهي ليست المرة الأولى التي تُتّخذ مثل هذه الإجراءات التأديبية في كرة القدم الصينية، إذ سبق للاتحاد المحلي للعبة أن أمر اللاعبين بتغطية وشومهم في السنوات الأخيرة.

ولكن بخلاف هذا التوجه ظهرت صورة نجم كرة القدم لاعب الوسط الدولي السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي يشتهر بكثرة وشومه، مشوشة، في العام الماضي بفيلم وثائقي بثّه التليفزيون الرسمي.

كما أُلغيت مباراة كرة قدم جامعية للسيدات العام الماضي بعد حظر صبغ الشعر على اللاعبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us