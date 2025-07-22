تركيا
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"واضحة وشجاعة جداً".. إيران تشيد بمواقف تركيا وباكستان الرافضة للعدوان الإسرائيلي والأمريكي
أشادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، بموقف تركيا وباكستان الرافض للعدوان الإسرائيلي والأمريكي على بلادها.
"واضحة وشجاعة جداً".. إيران تشيد بمواقف تركيا وباكستان الرافضة للعدوان الإسرائيلي والأمريكي
إيران تشيد بموقف تركيا وباكستان الرافض للعدوان الإسرائيلي والأمريكي / Others
22 يوليو 2025

وأفادت مهاجراني في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة طهران، بمقتل 1062 شخصاً، بينهم 102 امرأة و38 طفلاً، في الهجمات الإسرائيلية على بلادها.

وقالت: "خلال هذه الفترة، شهدنا مواقف واضحة وشجاعة جداً من جيراننا، بما في ذلك باكستان وتركيا".

وأوضحت أن إسرائيل استهدفت بصورة مباشرة 7 مستشفيات و11 سيارة إسعاف في أنحاء إيران.

وأشارت إلى أن كثيراً من الدول وجهت رسائل دعم لإيران ضد هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.

ورداً على سؤال عن احتمال وقوع هجمات متكررة على بلادها، قالت المتحدثة: "السلطات، بما فيها الجيش وقوات الدفاع وقوات الأمن والحكومة، على أهبة الاستعداد".

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، بينما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو/حزيران هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT ARABI
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