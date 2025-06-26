الهجمات على إيران
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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد مع نظرائه بمجموعة السبع عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية
أكّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مجدّداً خلال مباحثاته مع نظرائه بمجموعة السبع، أنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية.
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد مع نظرائه بمجموعة السبع عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو / AP
منذ 12 ساعات

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بشأن الاجتماع الذي عقد بين روبيو ووزراء خارجية مجموعة السبع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدينة لاهاي الهولندية.

وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما ناقش الوزراء الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، واتفقوا على أن "إيران لا ينبغي لها أبداً أن تطور أسلحة نووية".

وأشار البيان إلى أن الوزراء ناقشوا أيضاً خطوات تعزيز السلام الدائم بين إسرائيل وإيران، وتعميق التعاون بشأن تحركات الصين في بحر الصين الجنوبي، ودور دول مجموعة السبع في حماية منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو/حزيران الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT Arabi
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