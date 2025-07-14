وأضاف المرصد أن من بين القتلى 27 من الدروز، بينهم طفلان، و10 من البدو. وقالت الوزارة إن قواتها ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة بهدف إنهاء النزاع، ووقف الاشتباكات، وفرض الأمن، إلى جانب ملاحقة المتسببين في الأحداث وتقديمهم إلى القضاء المختص، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون.

وبدأت الاشتباكات بعد مصادرة الطرفين مركبات بشكل متبادل، ما أدى إلى تصعيد سريع تحول إلى مواجهات عنيفة باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الوضع الأمني في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، مُنهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.







