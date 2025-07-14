سوريا الجديدة
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37 قتيلاً و100 جريح في اشتباكات مسلحة بمدينة السويداء السورية
قُتل ما لا يقل عن 37 شخصاً وأُصيب 100 آخرون في حصيلة أولية جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد.
37 قتيلاً و100 جريح في اشتباكات مسلحة بمدينة السويداء السورية
قوات الأمن السورية / AP
14 يوليو 2025

وأضاف المرصد أن من بين القتلى 27 من الدروز، بينهم طفلان، و10 من البدو. وقالت الوزارة إن قواتها ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة بهدف إنهاء النزاع، ووقف الاشتباكات، وفرض الأمن، إلى جانب ملاحقة المتسببين في الأحداث وتقديمهم إلى القضاء المختص، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون.

وبدأت الاشتباكات بعد مصادرة الطرفين مركبات بشكل متبادل، ما أدى إلى تصعيد سريع تحول إلى مواجهات عنيفة باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الوضع الأمني في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، مُنهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.



مصدر:TRT ARABI
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