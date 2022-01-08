سياسة
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تَعرّف الجنرال مايكل كوريلا القائد الأمريكي الجديد للعمليات بالشرق الأوسط
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الرئيس جو بايدن اختار الجنرال مايكل كوريلا 55 عاماً، لقيادة عمليات واشنطن في الشرق الأوسط، ليكون خلفاً للجنرال كينيث ماكنزي.
تَعرّف الجنرال مايكل كوريلا القائد الأمريكي الجديد للعمليات بالشرق الأوسط
كوريلا قاتل في كوسوفو وأفغانستان والعراق حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل عام 2005
8 يناير 2022

اختار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش، لقيادة عمليات واشنطن في الشرق الأوسط، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وإذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه، سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) خلفا للجنرال في مشاة البحرية (المارينز) كينيث ماكنزي.

وتشرف "سنتكوم" على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.

وتفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا (55 عاماً) بأنه يتولى حالياً قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، الذي يضمّ في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.

وهو خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية وقاتل خصوصاً في كوسوفو وأفغانستان والعراق حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.

كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.

والجيش الأمريكي منظم في خمس قيادات جغرافية مثل "أفريكوم" في إفريقيا و"يوكوم" لأوروبا، وكذلك حسب الاختصاصات مثل القيادة الاستراتيجية (ستراتكوم) المسؤولة عن التسلح النووي للبلاد أو "سبيسكوم" المسؤولة عن الفضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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