سياسة
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"فايزر" تعلن إعداد لقاح مخصص لمواجهة أوميكرون.. متى سيُطرح؟
أعلنت شركة فايزر أنها ستطرح نسخة جديدة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، معدة خصيصاً للتصدي لمتحورة أوميكرون، ستكون جاهزة خلال مدة قصيرة.
"فايزر" تعلن إعداد لقاح مخصص لمواجهة أوميكرون.. متى سيُطرح؟
رئيس مختبر فايزر: نأمل في التوصّل إلى منتج قادر على توفير وقاية أفضل بكثير من الإصابات بأوميكرون تحديداً.  / Reuters
10 يناير 2022

أكد رئيس مختبر فايزر الاثنين، أن نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا، ستكون جاهزة إذا لزم الأمر في مارس/آذار، فيما أشار نظيره في موديرنا إلى التحضير للقاح سيكون جاهزاً في الخريف.

وقال ألبرت بورلا في تصريح لشبكة "CNBC" الأمريكية: "لا أعلم ما إذا سنكون بحاجة للقاح كهذا، لا أعلم ما إذا سيستخدم ولا كيفية استخدامه، لكن سنكون جاهزين، المصنع بدأ الإنتاج بالفعل".

وكان بورلا أشار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن شركته باشرت الإعداد لنسخة جديدة من اللقاح، معدة خصيصاً للتصدي للمتحورة أوميكرون.

وأوضح بورلا: "نأمل في التوصّل إلى منتج قادر على توفير وقاية أفضل بكثير من الإصابات تحديداً، لأن الوقاية التي توفرها اللقاحات الحالية في حال تلقي الجرعة الثالثة تحول دون دخول المصابين المستشفى، معقولة جداً".

لكن لا يزال يتعين إجراء دراسات لتبين ما إذا كان من الضروري تلقي جرعة رابعة.

من جهته، أشار المدير العام لموديرنا ستيفان بانسيل إلى أن مختبر الشركة يُعِّد لجرعة إضافية خاصة بالمتحوّرة أوميكرون ستكون جاهزة في الخريف، وإلى أن التجارب السريرية ستبدأ قريباً.

وفي تصريح لشبكة "CNBC" قال بانسيل: "نتباحث حالياً مع مسؤولين صحيين في العالم أجمع من أجل اتخاذ قرار بشأن ما نعتقد أنه الاستراتيجية الأفضل لإعطاء جرعة إضافية في خريف العام 2022".

وشدد على أهمية المحافظة على التقدم الذي أُحرِز في مواجهة الفيروس وحذّر من خطورة خسارة هذا التقدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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