احتفل أمازيغ المغرب برأس السنة الأمازيغية، عبر تبادل التهاني وإعداد الوجبات الخاصة بالمناسبة.

وتداول الأمازيغ بالمملكة، صوراً ومقاطع فيديو لاحتفالاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، وهم يرتدون اللباس التقليدي الأمازيغي.

ويطلق على رأس السنة الأمازيغية اسم إيض يناير (ليلة يناير)، إذ يوافق 13 يناير/كانون الثاني من كل عام.

ونشر العديد من النشطاء والأسر المغربية أطباق الاحتفال، أو ما يسمى بـ"حاجوزة أو حاكوزة"، في حين هنّأ وزراء ومسؤولون، المغاربة وعموم الأمازيغ بهذه المناسبة.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، في تدوينة عبر فيسبوك: "سنة أمازيغية سعيدة 2972".

وأضاف: "بهذه المناسبة، نؤكد على التزام الحكومة بتنفيذ محاور برنامجها، المتعلقة بالأمازيغية، باعتبارها إحدى الروافد الأساسية للهوية المغربية".

ومن المنتظر أن يفتتح وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، المهدي بنسعيد، في وقت لاحق الخميس، معرضاً وحفلاً فنياً بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972 .

وذكر بيان لوزارة الشباب والثقافة، أن "هذا الاحتفال سيعرف حضور عدد من أعضاء الحكومة بمقر وزارة الثقافة في العاصمة الرباط".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول المنصرم، قال متحدث الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن "الحكومة أعطت إشارات قوية بشأن النهوض باللغة الأمازيغية"، معلنا تخصيص مليار درهم (100 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة لا تنظر إلى الأمر باعتباره مصالحة مع الهوية، بل لتحقيق للعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص".

وتطالب أحزاب ومنظمات أهلية في المغرب، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية في البلاد، والنهوض بأوضاع اللغة الأمازيغية.‎

والأمازيغ شعوب أهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.