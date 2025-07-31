وجاء في بيان له أن البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يجري خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل".

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداءً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وانطلقت فعاليات المؤتمر في نيويورك، الاثنين، برئاسة السعودية وفرنسا، وبحضور فلسطين، وغياب أمريكي، وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، حيث استمر لمدة يومين وانتهى الثلاثاء.

وصدر مساء الثلاثاء عن المؤتمر في الجلسة الختامية، ما عُرف بـ"إعلان نيويورك" الذي أكد الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الإعلان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتسليمه للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن "إعمار غزة سيجري بدعم من صندوق دولي، ومن خلال مؤتمر لإعادة الإعمار سيُعقد قريباً في القاهرة".