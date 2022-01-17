سياسة
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قتلى ومصابون بانفجارات أبو ظبي والحوثيون يعلنون تنفيذ "عملية نوعية"
أعلنت شرطة الإمارات مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرون في انفجار صهاريج بترول بأبو ظبي، نفذته "طائرات من دون طيار"، فيما أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن تنفيذ "عملية نوعية في العمق الإماراتي".
قتلى ومصابون بانفجارات أبو ظبي والحوثيون يعلنون تنفيذ "عملية نوعية"
الشرطة قالت في بيان إن حادث حريق آخر وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي / AFP
17 يناير 2022

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون في الانفجار الذي وقع الاثنين في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بأبو ظبي، يرجح أنه نجم عن هجوم بـ"مُسيرّات"، وفق ما أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشرطة قولها إن "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة"، لافتة إلى أن الشرطة سيطرت على الحريق.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شرطة أبو ظبي وقوع انفجار في ثلاث صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح آيكاد بالقرب من خزانات أدنوك في العاصمة أبو ظبي.

وقالت الشرطة في بيان إن حادث حريق آخر وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

وأضافت الشرطة: "أجسام طائرة يحتمل أن تكون طائرات مُسيرة تسببت بانفجار وحريق محدود في إنشاءات مطار الإمارة".

وأكدت شرطة أبو ظبي أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون طائرات من دون طيار وقعت في المناطق التي حصل فيها الحريق.

وأشارت إلى أنها أرسلت جهات الاختصاص إلى منطقة الحادثين، وجارٍ التعامل مع الحريق.

وتابعت: "باشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

من جانبها نقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، أنها ستكشف خلال ساعات تفاصيل "عملية عسكرية في العمق الإماراتي".

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية وتشارك فيه الإمارات والحوثيون المدعومون من إيران المسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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