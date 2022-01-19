سياسة
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"صوت المرحاض الليلي".. محكمة إيطالية تُدرِج انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان
جاء الحكم بعد أن تقدّم زوجان إيطاليان بدعوى قضائية بحق جيرانهما، إذ تسبّب الجيران في ازعاج ليلي مستمر أرّق الزوجين ومنعهما عن النوم بسبب "الضوضاء التي لا تُطاق".
"صوت المرحاض الليلي".. محكمة إيطالية تُدرِج انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان
اعتبرت المحكمة أنّ صوت المرحاض أضرّ بنوعية حياة الزوجين وانتهك الحق في ممارساتهما الحرة للعادات اليومية / Twitter
19 يناير 2022

أدرجت المحكمة العليا في إيطاليا "صوت تنظيف المرحاض بالماء في الليل" إلى قائمة انتهاكات حقوق الإنسان، الّتي تشمل أيضاً "الاسترقاق والتعذيب والتجويع القسري".

جاء الحكم بعد أن تقدّم زوجان إيطاليان بدعوى قضائية بحق جيرانهما، إذ تسبّب الجيران في ازعاج ليلي مستمر أرّق الزوجين ومنعهما عن النوم بسبب "الضوضاء التي لا تُطاق"، في قضية استمرّت 19 عاماً.

واستندت المحكمة في حكمها إلى عدّة أحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقبل الحكم كانت محكمة ابتدائية في البلاد حكمت ضدهما، لكنّ الزوجين أصرّا على رفع القضية إلى محكمة استئناف في مدينة جنوة، أمرت بإجراء تحقيق لكشف سبب ارتفاع صوت المرحاض.

وكان الجيران المتسبّبون في الإزعاج الليلي ركّبوا خزاناً للمياه قرب جدار غرفة نوم الزوجين، فيما ذكر قاضي الاستئناف أنّ صوت استخدام الماء لتنظيف المرحاض "تفاقم بسبب الاستخدام الليلي المتكرر"، وأضرّ بنوعية حياة الزوجين، وانتهك الحق في ممارساتهما الحرة للعادات اليومية التي أرستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنّ ذلك "يتعارض مع مبدأ الراحة وينتهك الحق في الصحة".

وجرّاء ذلك، حُكِمَ على الجيران بنقل خزان المياه، ودفع غرامة تُعادِل نحو 565 دولاراً أمريكياً للزوجين عن كل عام منذ تركيب الخزان، فوصل إجمالي الغرامة إلى 10 آلاف و760 دولاراً أمريكياً.

مصدر:TRT عربي
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