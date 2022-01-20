سياسة
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متقدمة على باريس.. إسطنبول ضمن أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2022
حلّت مدينة إسطنبول في المركز الثامن ضمن تقييم "تريب أدفايزر" لأفضل وجهات السياحة للعام الجاري 2022، متقدّمة على باريس التي حلّت في المركز التاسع.
متقدمة على باريس.. إسطنبول ضمن أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2022
تريب أدفايزر: العديد من الثقافات أضافت بصماتها إلى قطعة الأرض الثمينة هذه (إسطنبول) على مرّ القرون / Others
20 يناير 2022

قال موقع "تريب أدفايزر" لتقييم السفر والمطاعم والإقامة السياحية أبرز نقاط الجذب السياحي والوجهات الأكثر شعبية المتوقعة حول العالم عام 2022 وحلّت مدينة دبي الإماراتية في المركز الأول ومدينة إسطنبول التركية في المركز الثامن متقدمة على باريس.

وتراوحت المدن التي احتلت المراكز العشرة الأولى في القائمة بين قارات أوروبا وآسيا وجاء الترتيب على النحو التالي:

1- دبي، الإمارات العربية المتحدة

2- لندن، المملكة المتحدة

3- كانكون، المكسيك

4- بالي، إندونيسيا

5- جزيرة كريت، اليونان

6- روما، إيطاليا

7- كابو سان لوكاس، المكسيك

8- إسطنبول، تركيا

9- باريس، فرنسا

10- الغردقة، مصر

وقال الموقع إنّ "العديد من الثقافات أضافت بصماتها إلى قطعة الأرض الثمينة هذه (إسطنبول)، على مرّ القرون".

وأوضح أنه "يمكن للسائح تجربة تلك التأثيرات مباشرة من خلال استكشاف أحياء إسطنبول، مِن الأماكن المقدسة في السلطان أحمد والأناقة الأوروبية لبيوغلو في القرن التاسع عشر إلى آخر صيحات الموضة في نيشانطاشي، وتجمّع المقاهي النابض بالحياة في قاضيكوي وشوارع بشیكطاشالمحبة لكرة القدم".

وأشار إلى أنه "من السهل معرفة سبب قول المسافرين إن إسطنبول ليست فقط مدينة واحدة، ولكن العديد من المدن داخل واحدة".

وقال جاستن ريد، مدير الوسائط والوجهات والسفر في "تريب أدفايزر" إن "دبي مدينة حديثة للغاية وفيها كل شيء، الشواطئ الذهبية والمطاعم ذات المستوى العالمي والفنادق الرائعة. وهي حازت المرتبة الأولى بعد حصولها على تقييمات ممتازة من المسافرين عبر جميع قطاعات السياحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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