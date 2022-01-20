سياسة
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منها قصر الحمراء بجدة.. السعودية تطلق شركة جديدة لتحويل القصور إلى فنادق
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن أن الشركة التي تحمل اسم مجموعة "بوتيك" ستقوم بتطوير القصور وتحويلها إلى فنادق فاخرة. وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تطوير قطاع السياحة كي يسهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
منها قصر الحمراء بجدة.. السعودية تطلق شركة جديدة لتحويل القصور إلى فنادق
تسعى السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم إلى تطوير قطاع السياحة- أرشيفية / AFP
20 يناير 2022

أطلقت السعودية الخميس شركة جديدة للضيافة لتطوير القصور وتحويلها إلى فنادق فاخرة.

وذكر بيان أصدره صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن الشركة التي تحمل اسم مجموعة "بوتيك" ستقوم بتطوير قصر الحمراء في جدة وقصر طويق والقصر الأحمر في الرياض. وستوفر تلك المواقع 244 غرفة وجناحاً وفيلا.

وتسعى السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم إلى تطوير قطاع السياحة كي يسهم 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 في إطار خطط تنويع الاقتصاد.

وسيكون تطوير القصور الثلاثة مرحلة أولى، ومن المرتقب إضافة عناصر أخرى تشمل مطاعم فاخرة ومنتجعات.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، "يأتي إطلاق سمو ولي العهد لمجموعة بوتيك تأكيداً منه حفظه الله على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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