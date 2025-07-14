الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
مستوطنون يهاجمون آبار مياه شرقي رام الله.. وتحذيرات من كارثة مائية
هاجمت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، آبار مياه عين سامية، شرقي محافظة رام الله في الضفة الغربية، ونفّذت عمليات تدمير وتخريب واسعة أدت إلى انقطاع التحكم بها، وسط تحذيرات من كارثة مائية.
مستوطنون يهاجمون آبار مياه شرقي رام الله.. وتحذيرات من كارثة مائية
تقع آبار عين سامية في السفوح الشرقية للضفة الغربية / AP
14 يوليو 2025

وذكرت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان، اليوم الاثنين، أنّ مستوطنين هاجموا آبار مياه عين سامية شرقي رام الله، وخلفوا تخريباً ودماراً كبيرين فيها، أديا إلى انقطاع الاتصال والتحكم بالكامل بها، منوهةً إلى أنّ هذه الآبار هي المصدر الوحيد لتزويد عشرات القرى والتجمعات السكنية بالمياه.

وأشار البيان إلى أنّه رغم توجه المصلحة بالشكوى إلى الجهات الرسمية كافة، فإن اعتداءات المستوطنين تزداد وتيرتها ووحشيتها يوماً بعد يوم، مؤكدةً أنّه في حال عدم وضع حد فوري لهذه الاعتداءات، فإنّ المنطقة جميعها ستتعرض لكارثة مائية لم يسبق لها مثيل.

وتقع آبار عين سامية في السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتشهد منذ ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجمات استيطانية كبيرة، لكن مع بدء حرب الإبادة في غزة سيطر المستوطنون الإسرائيليون على المنطقة وطردوا المزارعين الفلسطينيين منها، الأمر الذي يعوق سلطة مياه القدس عن أداء عملها.

ويوجد في عين سامية الواقعة في أراضي بلدة كفر مالك شرقي رام الله، 6 آبار مياه، تزوِّد غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب، منذ ستينيات القرن الماضي، وتحوي المنطقة -حسب أرشيف مجلس قروي كفر مالك- آثاراً تعود إلى عهود كنعانية وبيزنطية وعثمانية.

وتقع المنطقة على السفوح الشرقية لجبال رام الله المطلة على غور الأردن، وتعد "السلة الغذائية" لبلدة كفر مالك، حيث تزرع بالحبوب، والزعتر، والحمضيات والخضار.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك فيما ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلَّفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.​​​​​​​


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us