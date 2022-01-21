ساد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير بأبي فُلة، سيذهب نصفه لجهود المنظمة الأممية.

وتمكن أبو فلة من جمع 11 مليون دولار من التبرعات عقب بث مباشر إستمر 11يوماً، في غرفة زجاجية أمام مبنى برج خليفة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على حسابها في تويتر، إن أبو فلة جميع مبلغ 11 مليون دولار لدعم مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ"، وأضافت: "نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة".

ووجهت المنظمة شكرها للمتبرعين والداعمين كافة.

ومنذ إعلان المنظمة، توالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول آلية صرف المبلغ، إذ أعرب البعض عن إنزاعجهم من النسبة الكبيرة (نصف المبلغ) التي ستقتطعها المفوضية لجهود الوصول للعائلات اللاجئة والتي تصل إلى 5.5 مليون دولار.

وعلق أحد المستخدمين "المستفيد: 100 ألف أسرة، لنفترض أن كل أسرة مكونة من 5 أشخاص، ولو وزعت 5.5 مليون عليهم لحصل كل شخص على 11 دولار فقط.. لنفترض أنها للكسوة والخيام وما إلى ذلك، هل من المنطقي أن تكون تكلفة نقلها أكثر من 5 ملايين دولار؟!"

فيما اعتبر آخرون أن تخصيص نسبة 50% للمنظمة غير منطقية، إذ تعد عالية جداً مقارنة ببعض الدول مثل الكويت، التي تأخذ فيها الجمعيات نسبة 12,5% من التبرعات، فيما طالب مغردون بنشر التقارير المالية حول آلية صرف المبلغ المقتطع لجهود المنظمة.

وكانت حملة أبو فلة لجمع التبرعات حظيت بإشادة واسعة، واحتفاء بالطريقة المبتكرة التي استطاع بها اليوتيوبر الكويتي جمع تبرعات بملايين الدولارات لصالح الأعمال الخيرية.

جدير بالذكر، أن الحملة ليست الأولى لأبو فلة، إذ تمكن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من جمع مليون دولار تبرعات ضمن حملة باسم "دفي قلوبهم"، لمساعدة نحو 17 ألف شخص من اللاجئين في الشرق الأوسط، عبر بث مباشر استمر نحو 28 ساعة.