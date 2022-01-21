سياسة
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سفير إسرائيل يستعرض حجراً في الأمم المتحدة ليثبت "الإرهاب الفلسطيني"
استعرض سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان، حجراً في أثناء جلسة الاجتماع الشهري لمجلس الأمن، كدليل على "الهجمات الإرهابية الفلسطينية" كما سماها، فيما رصدت تقارير حقوقية أن إسرائيل قتلت في عام 2021 وحده نحو 357 فلسطينياً، 22% منهم أطفال.
سفير إسرائيل يستعرض حجراً في الأمم المتحدة ليثبت "الإرهاب الفلسطيني"
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان
21 يناير 2022

اتخذ سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان، من حجر في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دليلاً على "الهجمات الإرهابية الفلسطينية" كما سماها.

واستعرض السفير الإسرائيلي الحجر خلال جلسة الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي، زاعماً أن الاهتمام نادراً ما يوجَّه إلى "العنف الفلسطيني" ضدّ الإسرائيليين.

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن المستوطنين الإسرائيلين في الضفة الغربية يعانون جراء رشق الفلسطيين لهم بالحجارة.

ويعيش نحو 650 ألف إسرائيلي متطرف حالياً في أكثر من 130 مستوطنة بُنيَت منذ عام 1967، عندما احتلّت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعادة ما يشنّ مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، ويدافع الفلسطينيون عن أنفسهم بالحجارة، ويقولون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر في 27 مايو/أيار الماضي، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة.

وفي عام 2021 وحده قتلت إسرائيل 357 فلسطينياً بينهم 257 في قطاع غزة، و100 في الضفة الغربية، تشكل نسبة الأطفال منهم 22%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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