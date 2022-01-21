اتخذ سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان، من حجر في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دليلاً على "الهجمات الإرهابية الفلسطينية" كما سماها.

واستعرض السفير الإسرائيلي الحجر خلال جلسة الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي، زاعماً أن الاهتمام نادراً ما يوجَّه إلى "العنف الفلسطيني" ضدّ الإسرائيليين.

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن المستوطنين الإسرائيلين في الضفة الغربية يعانون جراء رشق الفلسطيين لهم بالحجارة.

ويعيش نحو 650 ألف إسرائيلي متطرف حالياً في أكثر من 130 مستوطنة بُنيَت منذ عام 1967، عندما احتلّت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعادة ما يشنّ مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، ويدافع الفلسطينيون عن أنفسهم بالحجارة، ويقولون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر في 27 مايو/أيار الماضي، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة.

وفي عام 2021 وحده قتلت إسرائيل 357 فلسطينياً بينهم 257 في قطاع غزة، و100 في الضفة الغربية، تشكل نسبة الأطفال منهم 22%.